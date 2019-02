¿Qué es el autismo, la condición que sufre el hijo de Alfonso Cuarón?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El hijo de Alfonso Cuarón, Olmo Teodoro, de 14 años de edad, acompañó a su papá a la gala de los premios Oscar 2019, donde el director de "Roma" fue uno de los ganadores de la noche con tres estatuillas doradas.



El pequeño, quien vistió con saco y corbata color negro, desfiló junto a su famoso padre y su hermana Tess Bu Cuarón por la alfombra roja de los premios de La Academia.



Pero sus gestos y reacciones, mientras veía a su padre hablar, llamaron la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes sin justificación alguna comenzaron a hacerle burla y a crear memes sin conocer a fondo la razón de sus acciones.



Todo tiene una explicación. Olmo sufre autismo.



¿Qué es el autismo?

Se trata de un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.



Científicamente se define como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), un "trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital", según explica el sitio autismo.com.es.



Los síntomas fundamentales del autismo son dos:

- Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social

- Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades



En los niños hay indicios que podrían indicar la presencia del trastorno, entre ellos sobresalen:

- Falta de interés por los otros niños

- Ausencia de juegos simbólicos o tradicionales de niños

- Se establece poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del interlocutor

- Su lenguaje es literal (no entienden las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas)

- Evitan el contacto físico. Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva

- Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor

- Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo

- Presentan intereses inusuales; son repetitivos y no compartidos

- Pueden mostrar comportamientos extraños: movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas, entre otros

- Los que presentan más nivel intelectual, notan que son diferentes y no entienden qué les pasa.