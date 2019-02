Avioneta en la que viajaba Emiliano Sala no tenía licencia de uso comercial

LONDRES, INGLATERRA.- La avioneta en que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala no contaba con licencia para uso comercial, señalaron investigadores del percance el lunes.



El reporte inicial de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos indicó que los investigadores aún no determinan si podría ser clasificado como un vuelo privado si el costo fue compartido, por lo que las normas de vuelo comercial no eran aplicables.



“Se cree que la licencia del piloto y el diario de vuelo se perdieron con la aeronave, por lo que las clasificaciones para sus licencias y su validez, así como la extensión de su vuelo reciente, no han sido determinados”, detalló la agencia británica.



La aeronave monomotor registrada en Estados Unidos se estrelló en el Canal de la Mancha en enero mientras viajaba de la ciudad francesa de Nantes a Gales, donde Sala iniciaría una nueva etapa de su carrera con el club Cardes de la Liga Premier.



Los restos de la nave fueron localizados el 3 de febrero tras una búsqueda privada dirigida por David Mearns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.



El cadáver del delantero de 28 años fue recuperado de los restos de la avioneta del fondo del mar dos semanas después del accidente, pero el piloto David Ibbotson sigue desaparecido.



La autopsia reveló que la causa de muerte fue lesiones en cabeza y torso.



El fichaje de Sala representaba el más caro de la historia del Cardiff: unos 15 millones de libras (19 millones de dólares). El jugador viajaba a la capital galesa desde Nantes tras despedirse de sus antiguos compañeros.