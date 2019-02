El mensaje que enviaron a Donald Trump durante los premios Oscars 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los comentarios sobre las intenciones de construir un muro y la influencia latina en Hollywood se hicieron sentir en la ceremonia de los premios Oscar 2019 que se llevó a cabo la noche del domingo 24 de febrero.



Uno de los momentos más recordados, y quizá el más polémico, fue cuando las actrices Tina Fey, Amy Pohler y Maya Rudolph le enviaron un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Esta noche no hay presentador, no hay una categoría a Mejor Película Popular y tampoco México va a pagar por el muro”, fue el comentario que ocasionó el aplauso de todos los presentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles.



Asimismo, Diego Luna, que se encargó de presentar a "Roma" como nominada, celebró: "Ya se puede hablar español en los Oscars", "ya nos abrieron la puerta y nadie nos saca".



"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", expresó el español Javier Bardem al presentar el premio a Mejor Película Extranjera.



"En cada región de cada país, en cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países", agregó.



Sin embargo, al mandatario se mostró indiferente a los comentarios, y de hecho confirmó su intención de construir el muro entre México y Estados Unidos por la seguridad de su país.



"Tenemos un estado de emergencia en nuestra frontera sur. La patrulla fronteriza, nuestras fuerzas armadas y la policía local están haciendo un gran trabajo, pero sin el muro, que ahora está bajo construcción importante, usted no puede tener seguridad fronteriza. ¡Las drogas, las pandillas y la trata de personas deben ser detenidas!", escribió en Twitter.



Desde que Trump llegó a la Casa Blanca ha amenazado a su país vecino con cobrarles por la construcción del muro.