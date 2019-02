Vecinos de la Roma salieron a las calles para celebrar sus tres premios Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cientos de vecinos reunidos en una plaza del barrio Roma, que inspiró el celebrado filme de Alfonso Cuarón, saltaron de sus asientos, aplaudieron y gritaron cada uno de los tres Oscares con los que se alzó este domingo la obra, incluido el de mejor director.



Los vecinos, sin embargo, no pudieron ocultar su decepción y soltaron un sonoro lamento al ver que la cinta no obtuvo la estatuilla a Mejor Película, que obtuvo la estadounidense "Green Book".



"No solamente son las emociones que despierta 'Roma' hoy, sino desde que se filmó porque la gozamos, pero también la sufrimos por todo el tránsito vial que ocasionaron, pero igual es un gozo", dijo a la AFP Laura Sarvide, una vecina que participó del evento.



La emblemática plaza Río de Janeiro fue el punto elegido por la alcaldía de la ciudad para transmitir la ceremonia. Allí instaló pantallas gigantes y hasta una réplica de la casa familiar que muestra la película y donde los asistentes se tomaron fotos.



El sentimiento que despertó "Roma" en Sarvide, de 68 años, tras su aclamación mundial y su llegada a los premios de la Academia de Hollywood, le reafirmó el orgullo de pertenecer a un barrio "con mucha historia".



"Es una colonia (barrio) que, por una u otra cosa, ha tenido estrella", dijo emocionada.



Gritos de tristeza retumbaron también en la plaza cuando se anunció el Óscar a Mejor Actriz para la británica Olivia Colman, quien se impuso a la mexicana de origen indígena Yalitza Aparicio por su papel en la cinta mexicana. En la categoría también competían Glenn Close, Lady Gaga y Melissa McCarthy.



"Que esté ahora (el barrio Roma) en pantalla me parece muy importante porque en esta colonia hemos vivido muchas cosas, entre ellas, el último sismo del 19 de septiembre (de 2017)", dijo Carmen Nozal, una española residente en el lugar desde hace 30 años.



"Vivimos una experiencia brutal, pero de mucha solidaridad", agregó.



Un festival a ritmo de cumbia

Los festejos por "Roma" comenzaron horas antes de la ceremonia del Óscar con un festival musical realizado en el céntrico Monumento a la Revolución, donde grupos de rock y cumbia hicieron bailar a cientos de jóvenes ahí reunidos.



Bajo el nombre de "RomaFest", el evento estuvo dedicado a organizaciones que velan por los derechos de las trabajadoras domésticas, quienes celebraron que el filme de Cuarón haya visibilizado su lucha.



"El triunfo de 'Roma' es muy importante y muy significativo para nosotras, no solo por el tema del que habla, sino por el rescate del (idioma) mixteco, sobre todo para muchas mujeres que venimos de Oaxaca (sur)", expresó Sofía Pablo, una extrabajadora doméstica.



La integrante de la organización Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) destacó que uno de los grandes logros del "Roma" es "haber filtrado a la conversación de los mexicanos la batalla de las trabajadoras domésticas".



El gobierno de México se sumó también a las felicitaciones a Cuarón y su equipo por los premios obtenidos.



"Reconocemos su labor al retratar una problemática central en México. Trabajamos para garantizar los derechos plenos de todas las trabajadoras en el país", fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter.



También por redes sociales, el astro mexicano Gael García Bernal saludó al cineasta, al elenco y su equipo.



"Ganó Roma, Alfonso, todo su equipo, pero ganamos todos. La primera película mexicana que gana el Oscar de mejor película extranjera (...) Chingones todos los que hicieron la película", escribió el actor en Twitter.