Girona del Choco Lozano empató 0-0 ante la Real Sociedad en la Liga de España

GIRONA, ESPAÑA.- El buen accionar que ha tenido el hondureño Choco Lozano en la Copa del Rey con el Girona, le valió para que este lunes fuera tomando en cuenta en el empate de 0-0 ante la Real Sociedad.



Tras el triunfo ante el Real Madrid en la pasada jornada en el mismo estadio Santiago Bernabéu, Lozano fue convocado para ayudar a su equipo a ubicarse en una mejor posición en la tabla, puesto que en la actualidad se encuentran a escasas posiciones del descenso.



Si bien es cierto el delantero catracho no ha tenido mucha regularidad en la Liga, el técnico del equipo rojiblanco, Eusebio Sacristán, lo incluyó en el once inicial.



Al minuto 36' de primer tiempo el hondureo Choco Lozano estuvo a punto anotar al arquero Rulli que le sacó el remate.



En la etapa de complemento el catracho intentó en abrirse el espacio para anotar pero lo que logró fue una tarjeta amarilla al minuto 54'.



Diez minutos más tarde le tocó salir de la cancha en sustitución por Borja García.



Cabe recordar que el Choco Lozano no se ha estrenado en la actual temporada (2018-2019), ya que su última anotación en Liga con el Girona, fue ante el Villarreal el 03 de marzo del 2018.



Alineaciones:

Girona: Bounou, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Raúl García, Portu, Alex Granel, Aleix García, Douglas Luiz, Stuani, Choco Lozano.



Real Sociedad: Rulli, Raúl Navas, Joseba, Zaldúa, Diego Llorente, Ahien Muñoz, Zurutuza, Mikel Merino, Igor Zubeldía, Juanmi, Sandro Ramirez, Mikel Oyarzabal.





FINAL | 0-0 | El Girona empata a casa amb la Real Sociedad i amplia la distància amb el descens, que ara és a 5 punts.#GironaRealSociedad pic.twitter.com/Co7Zw4g0bM — Girona FC (@GironaFC) 25 de febrero de 2019