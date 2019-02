La actriz hondureña America Ferrera brilla en la celebración por los Oscars 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz de origen hondureño, America Ferrera, fue una de las latinas que asistió este domingo a la fiesta de Vanity Fair para celebrar la gala de los premios Oscar 2019.



Ferrera, de 34 años de edad, lució un elegante vestido color gris, con mucho brillo y que la hizo lucir bastante sexy.



La estrella de "Uggly Betty" se mostró feliz al momento de desfilar por la alfombra y posar ante las cámaras.

Así llegó la hondureña a la gala de los premios Oscar 2019. (AP)







America, quien recientemente ha sido noticia tras hacer la voz de "Astrid" en la cinta animada "How to Train Your Dragon: The Hidden World (Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto)", además de ser actriz, es activista que lucha por los derechos de las mujeres y los migrantes en Estados Unidos.