LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La legendaria banda británica Queen y el estadounidense Adam Lambert abrieron la ceremonia de la 91 entrega de premios Oscars.



La agrupación regresó al escenario con los temas "We will rock you" y "We are the champions".



Los actores en el teatro Dolby de Los Ángeles bailaron y cantaron al ritmo de la música de Mercury.



Esta noche la banda Queen junto a Rami Malek podrían recoger el premio a mejor película por Bohemian Rhapsody, que habla sobre la vida del fallecido Mercury.