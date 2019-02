Diseñadores hondureños opinan sobre el atuendo de Yalitza Aparicio

Tegucigalpa, Honduras

La alfombra roja de los premios concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas es sin duda la más esperada de la industria del cine, casi tanto como la llegada de Yalizta Aparicio a la de este año.



El desfile, que dio inicio pasadas las 5:00 PM (hora nacional), tuvo entre sus primeras invitadas a la nominada a Mejor Actriz por la cinta "Roma", quien lució una pieza de Rodarte en tono verde aqua claro, no demasiado habitual en este tipo de eventos.



Ahora bien, ¿qué dicen los expertos en moda sobre su elección?. Tal parece que al menos los diseñadores hondureños mantienen opiniones divididas en torno a la elección de la exponente mexicana. Algunos creen que va de la mano con su estilo, mientras que otros aseguran que no ha dado en el clavo...





La nominada a Mejor actriz por "Roma" lució un vestido de Rodarte en tono verde aqua claro.







"Ella es una mujer sencilla. Creo que luce natural y elegante, no podían ponerle un vestido que la hiciera verse disfrazada", dijo Yoyo Barrientos; dictamen no muy opuesto al de Jerry Cárcamo: "me gusta, es un look seguro. Le queda bien con su tono de piel, solo que no me impacta".



Por su parte, otros críticos manifestaron su inconformidad con la pieza. "No me gustó ni el color ni el diseño. Pensé que deslumbraría en esta alfombra, pero parece un vestido de 15 años", comentó Marysabel Medina. A lo anterior solo resta agregarle lo dicho por su colega Roberto Ramirez, quien expresó: "realmente no me encantó, lució muy 'bridesmaids' (dama de honor)".