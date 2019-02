Oscar 2019: La lista completa de los ganadores

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. La premiación de los Oscar 2019, edición 91, se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles.



A continuación la lista de los ganadores:

Mejor Actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk



Mejor Documental

Free Solo



Mejor Maquillaje y Peinado

Vice



Mejor Diseño de Vestuario

Black Panther



Mejor Diseño de Producción

Black Panther



Mejor Fotografía

Roma



Mejor Edición de Sonido

Bohemian Rhapsody



Mejor Mezcla de Sonido

Bohemian Rhapsody



Mejor Película en Lengua Extranjera

Roma



Mejor Montaje

Bohemian Rhapsody



Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali por Green Book



Mejor Película de Animación

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Mejor Película Corta de Animación

Bao



Mejor Documental Corto

Period. End of Sentence



Mejores Efectos Especiales

First Man