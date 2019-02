Alfonso Cuarón en cinco datos curiosos sobre su carrera

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Alfonso Cuarón Orozco es un destacado productor de cine mexicano. Este domingo 24 de febrero compite por la estatuilla para "Mejor Director" en los Oscar 2019 por su largometraje "Roma".

El mexicano nació el 28 de noviembre de 1961 y sus padres son Alfredo Cuarón y Cristina Orozco.



A continuación cinco datos que quizá no conocía sobre Cuarón:



1.- En 2004 fue elegido para dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban, sin embargo no estaba convencido porque no conocía nada sobre los libros. Luego acepto porque Guillermo del Toro le recomendó leer la serie completa.

Foto cortesía Warner Bros.







2.- Cuarón abandonó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos porque no lo dejaron comercializar, por cuenta propia, su cortometraje Vengeance Is Mine.

Foto cortesía CUEC UNAM.







3.- Conoció a su amigo Guillermo del Toro durante su trabajo como director y escritor de seis episodios de la serie "La hora marcada".



4.- Fue el primer mexicano en recibir el Oscar a Mejor Director en 2013 por su trabajo en Gravedad (Gravity).



5.- En una entrevista con Michel Simof, crítico de Positif, Cuarón compartió que una vez que termina una película, no vuelve a verla, comparando sus largometrajes con exesposas a las que les da todo y con quienes después solo tiene una relación a distancia.

