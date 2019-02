Con hat-trick de Roberto Moreira, Motagua aplasta 4-0 al Juticalpa en el Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un inspirado Roberto Moreira iluminó el camino de Motagua este domingo para que aplastara las ilusiones del Juticalpa de sumar en la capital hondureña.



El paraguayo marcó un hat-trick en la primera parte del juego, pero eso no le bastó al Ciclón, que con un tanto más, de Kevin López, se fue al descanso 4-0 arriba.



El Campeón nacional parece estar de vuelta, tras regresar al sendero del triunfo, luego de cuatro partidos sin sumar de tres.



No obstante, sus seguidores le siguen criticando que sus abultados triunfos no sean ante los equipos considerados grandes.



Pese a ello, Motagua busca salir de la media tabla y ubicarse en las primeras posiciones. Con este resultado sube a la cuarta posición al llegar a 14 puntos en ocho partidos jugados.



Juticalpa se complica abajo, pues apenas tiene 4 puntos y es octavo en el torneo, solo por encima del Honduras Progreso (3) y el Vida (2).

Así ingresaba el balón en el arco de Juticalpa, tras una de las anotaciones de Moreira. (Fotos: David Romero / EL HERALDO)







La próxima prueba del Ciclón será de visita ante el colero de la tabla, el Vida, el domingo 3 de marzo a las 3:30 de la tarde.



El Juticalpa, por su parte, recibirá al Honduras Progreso en el estadio Humberto Micheletti a las 2:00 de la tarde el mismo domingo.