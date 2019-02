10 datos para conocer a Yalitza Aparicio, estrella de "Roma"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Desde que se estrenó la película "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, el nombre de Yalitza Aparicio hace eco en el mundo del séptimo arte. Su rostro ha acaparado los principales noticiarios, programas televisivos y portadas de importantes revistas.



¿Pero quién es? Yalitza Aparicio dio vida a Cleodegaria Gutiérrez, Cleo, en "Roma".



A continuación 10 datos para saber más de ella:

1.- Nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, localidad indígena perteneciente a la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.



2.- Es licenciada en Educación y era maestra en una escuela de su localidad.



3.- Nunca había actuado antes de audicionar para la película y su participación fue una mera coincidencia. En realidad, la interesada en ser seleccionada para la producción era su hermana, quien la invitó a acompañarla a la audición. Ahí, Yalitza encantó a los productores y fue llamada para continuar con el proceso.



4.- La mamá de Yalitza Aparicio fue una empleada doméstica, como Cleo, su personaje en el filme.



5.- "Roma" fue su primer proyecto como actriz, pero no el único: The New York Times realizó con ella el cortometraje "The Daisy" (La Margarita).

Vea: Así respondió Yalitza Aparicio a Sergio Goyri tras críticas



6.- La revista Vogue México le dedicó su primera portada de 2019.



7.- Yalitza Aparicio confesó en el pasado Festival de Cine de Morelia, que cuando la llamaron para hacer un nuevo casting en la Ciudad de México tuvo miedo de que "fuera una trampa. En mi comunidad nunca se hacen cosas así".



8.- Para la película buscaban de preferencia a hablantes de mixteco, pues en algunas escenas tienen algunos diálogos. Sin embargo, Yalitza no sabía hablarlo, pero aprendió la lengua para la película.



9.- La actriz que interpreta a Adela, Nancy García, es la mejor amiga de Yalitza en la vida real. Y de hecho fue Nancy quien le enseñó a hablar mixteco, pues ella sí era hablante de la lengua.



10.- Aunque le gustaría continuar su preparación como actriz, declaró que ser maestra es una de sus pasiones y no piensa abandonarla.