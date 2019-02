Honduras se medirá con Uruguay en el Mundial de Polonia, ex selección de Coito

VARSOVIA, POLONIA.- La Selección de Honduras Sub 20 enfrentará a Uruguay, Nueva Zelanda y Noruega en el Mundial de Polonia tras el sorteo realizado este domingo en Gdynia Arena.



Lo que son las cosas del fútbol: el entrenador Fabián Coito dejó la selección uruguaya Sub 20 para tomar el reto de la Selección Mayor de Honduras y la mano de Bebeto hizo que Uruguay-Honduras se enfrentaran. Coito será sin duda el mejor asesor del entrenador Carlos Tábora. En la H 20 uruguaya se quedó Gustavo Ferreyra, el asistente de Coito.



Honduras debutará el 24 de mayo con Nueva Zelanda y el 27 de mayo ante Uruguay y el 30 ante Noruega.



Con la presencia del entrenador catracho Tábora, la suerte está echada para Honduras en lo que será su octava participación en esta categoría. El Mundial de Polonia se realizará del 23 de mayo al 15 de junio donde parte como favoritos Portugal -campeón de Europa Sub-19-, Francia, Italia y Argentina.



El astro brasileño Bebeto y Fernando Couto fueron los que le dieron la suerte a las 24 selecciones clasificadas que ya esperan que el balón arranque en las seis sedes en Polonia. El partido inaugural será Polonia-Colombia el 23 de mayo.



Tábora ya tiene que empezar a trabajar en conocer a sus rivales y seguir con los trabajos de microciclos con la selección catracha ya con la supervisión del entrenador Coito.



LOS GRUPOS DEL MUNDIAL SUB 20:



GRUPO A

Polonia

Colombia

Tahiti

Senegal



GRUPO B

México

Italia

Japón

Ecuador



GRUPO C

Honduras

Nueva Zelanda

Uruguay

Noruega



GRUPO D

Qatar

Nigeria

Ucrania

EEUU



GRUPO E

Panamá

Mali

Francia

Arabia Saudí



GRUPO F

Portugal

Corea del Sur

Argentina

Sudáfrica

