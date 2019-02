La redefinición de la novela

Crítica Popular

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estos dos libros son definitivamente inocentes. Su autora, Yuri “Ortéz”, los llama novelas, según una nota periodística. Esta joven promesa de la literatura hondureña, al parecer, no se conforma con renovar la ortografía en lengua castellana acentuando su nombre (tal como aparece en la portada de sus textos), también busca renovar los géneros literarios convirtiendo en novelas dos relatos que con mucha dificultad podrían ser clasificados como cuentos por otras almas inocentes y caritativas, que a veces hacen periodismo.



El primero se llama “Erika: Una rara historia de amor” (2016). El adjetivo “rara”, sin embargo, no es más que una exageración romántica. En realidad, la autora no se desveló mucho para crear su argumento, más manido y cursi que una telenovela mexicana. Eso sí, en esta innovadora novela logra llenar casi 30 páginas de una prosa colegial, dando vida al prontuario amoroso de Erika, una joven, por supuesto, inmaculada y pobre como Marimar.



Amor y brevedad

En esta profunda exploración del alma femenina asistimos al primer beso de Erika, conocemos a su primer amor, en el colegio, y luego vemos su extraña convivencia –como compañeros de casa– con Arturo, quien irremediablemente se enamora de ella. Esto es todo, si el lector desea conocer más de la “novela”, agregue algunos hombres y piense que Erika pronto buscará otro.



El segundo libro destaca también por la poderosa capacidad de síntesis con que la autora es capaz de construir una novela en 30 páginas. El título, “Te amo, sinvergüenza” (2019), de una cursilería magnífica, sutil e inteligentemente encubre el verdadero argumento del relato. Quién iba a decir que esta es la historia de una joven buena, Paulina, enamorada de un sinvergüenza llamado Gerardo, que tiene una relación con Nise.



A pesar de esto, la inusitada brevedad novelística, la falta de ingenio y de argumento no son las principales características de esta narrativa. Lo realmente sorprendente es la cantidad de casualidades disparatadas y fallas de atención, capaces de perturbar incluso la credulidad de un niño, que harían de este relato una comedia de enredos interesante si estuviera bien escrito.



Gerardo, por ejemplo, carece de dinero, pero extrañamente ha ahorrado 300,000 lempiras para comprarle una casa a Nise. Paulina casi tiene el pie en un crucero cuando le revelan que Gerardo cumple años el día siguiente, así que decide no viajar e ir al bar donde siempre está el sinvergüenza para engullirse juntos un pastel. Sublime no le hace justicia a esta serie de vericuetos narrativos. El propietario del bar, por cierto, decide secuestrar a Nise para cobrarle una deuda a Gerardo. Con inteligencia similar a la del narrador, acaba secuestrando a Paulina.



Esto no importa porque al final cobra el dinero, la devuelve y termina casándose con Nise. No conforme con todo esto, en un pie de página (26) memorable, la autora nos revela un “dato curioso: Nise en japonés significa "farsante”. Dese el lector por satisfecho. Este libro lo tiene todo.



Según datos periodísticos confiables, la autora ha publicado tres “novelas” similares más, y alguno de sus relatos incluso ha sido premiado.



Estos méritos son incuestionables. Después de todo, si alguien dice que trae puesto el “yelmo de Mambrino”, cómo podría cuestionarlo un simple lector. No estaría de más, sin embargo, que la autora y quienes la promocionan se informaron un poco sobre el significado de la palabra novela.