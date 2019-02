Piden a políticos sacar sus manos de las Fuerzas Armadas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los políticos deben sacar sus manos de las Fuerzas Armadas (FF AA) porque están poniendo en peligro la unidad granítica y violando principios básicos e históricos al interior del cuerpo castrense, advirtió el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.

Por su lado, el también general retirado, Luis Alonso Maldonado Galeas, declaró que la renuncia irrevocable del subjefe del Estado Mayor Conjunto, Raynel Enrique Funes Ponce, “es una buena lección para las Fuerzas Armadas” que una personalidad de este nivel haya preferido renunciar antes de publicar los problemas internos o denigrar la institución.

Funes Ponce argumentó que se retira porque al interior están ocurriendo cosas que “van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial”.

“Son situaciones que nos deben llamar a la preocupación porque cuando se trata de un oficial de alto rango y que renuncia porque no está de acuerdo con la violación de algunos principios y valores internos, es que hay un problema”, expresó Vásquez Velásquez.

“Ya días se viene mencionando que hay algún tipo de descontento en la institución porque los políticos han estado metiendo las manos violando los principios básicos de jerarquía, disciplina y méritos”, expresó.

Dijo tener conocimiento que hay una buena parte de militares que no está de acuerdo en la forma en que se están manejando los recursos de la tasa de seguridad porque no hay ningún informe sobre su uso. “Lo que deben hacer los miembros de las Fuerzas Armadas es no permitir que sigan manoseando la institución, que debe mantener su unidad granítica”, afirmó Vásquez Velásquez.

Por su parte, Maldonado Galeas afirmó que en el cuerpo armado hay “una situación de conflictos morales y éticos”.