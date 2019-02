Juan Guaidó: Venezuela confianza, la esperanza nació para no morir

CÚCUTA, COLOMBIA.- El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a través de una conferencia de prensa junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y el representante de la OEA, Luis Almagro, le pidió a los venezolanos no perder la esperanza.



"Venezuela confianza, la esperanza nació para no morir", expresó Guaidó durante su intervención este sábado, al mismo tiempo que criticaba las acciones del régimen de Maduro la tarde de este sábado en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde quemaron tres camiones que transportaban ayuda humanitaria.



"Hoy vimos cómo un hombre, que no le duele el pueblo de Venezuela, manda a quemar comida necesaria para un pueblo hambriento. Vimos quemar medicinas en frente de enfermos", expresó.



Agregó: "Por Dios quemaron comida para nuestra gente... ¿Ustedes celebran la muerte de más venezolanos?"



Seguidamente cuestionó a los allegados a Maduro : ¿Ustedes celebran que hospitales estén llenos de heridos? ¿celebran una masacre?, el mundo hoy vio la peor cara de un régimen que celebra la muerte".



Asimismo, Guaidó anunció que participará en la reunión del lunes 25 de febrero del Grupo de Lima y que sostendrá reuniones con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.