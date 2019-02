¿Cuáles son los ocho filmes nominados al Óscar a mejor película? 

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- De una taquillera película de superhéroes a una comedia monárquica poco convencional, pasando por una íntima oda en blanco y negro al México de los 70: las nominadas al Óscar a mejor película son más variadas que nunca.



Aquí una pequeña síntesis de los ochos filmes que compiten por el premio más prestigioso del cine.



"Pantera negra"

El director Ryan Coogler cautivó a Hollywood con su versión de "Pantera Negra" de Marvel, una película visualmente impresionante sobre un reino africano mítico, oculto y tecnológicamente avanzado llamado Wakanda.



Al personaje principal también se le conoce como T'Challa, heredero al trono de Wakanda, que asciende al poder luego que su padre es asesinado.



Pero lo desafía Killmonger, un soldado estadounidense de operaciones encubiertas con intenciones nefastas, que además es primo de T'Challa.



La película obtuvo siete nominaciones en total, e hizo historia al convertirse en la primera película de cómics en ganar una nominación al premio más importante de los Óscar.



Ganó el premio al mejor elenco del sindicato de actores (SAG), su galardón más importante.



"Infiltrado en el KKKlan"

¿Será el año de Spike Lee? El veterano director produjo un drama vertiginoso basado en la historia real de un policía negro en Colorado que decide intentar infiltrarse en el Ku Klux Klan con la ayuda de su compañero blanco.



La película, que obtuvo seis nominaciones, está protagonizada por John David Washington (hijo del oscarizado Denzel Washington) y el nominado al Óscar Adam Driver.



"Infiltrado en el KKKlan" se desarrolla en la década de 1970, pero la película termina con imágenes de mitines en Charlottesville hace dos años, en una dura acusación de las divisiones que sufre hoy Estados Unidos.



Aunque tiene un Óscar honorífico, Lee nunca ha ganado en una categoría en competencia. Hace 30 años incluso su influyente película "Haz lo correcto" no fue siquiera nominada.

"Bohemian Rhapsody"

El biopic sobre el legendario líder de Queen, Freddie Mercury, no fue bien recibido por la crítica, pero su inclusión sorpresiva -y sus victorias- en los Globos de Oro en enero lo impulsaron a la contienda por el Óscar.



Rami Malek es uno de los principales aspirantes al premio a mejor actor por su aclamada interpretación de Mercury, de la que se ha elogiado especialmente su pavoneo y la perfecta recreación de la icónica actuación de la banda en el concierto Live Aid en 1985.



La película, que obtuvo un total de cinco nominaciones, no escapó al escándalo: fue dirigida por Bryan Singer, quien enfrenta una serie de acusaciones de abuso sexual, algunas de las cuales involucran a chicos adolescentes.



Singer fue despedido poco antes de que se terminara "Bohemian Rhapsody", y no ha estado involucrado o siquiera ha sido mencionado en la campaña de la temporada de premios, aunque su nombre permanece en los créditos de la película.



"La favorita"

Una película con una perspectiva netamente femenina no ha ganado el Óscar a mejor película desde "Million Dollar Baby" en 2005, y "La favorita" sería una buena manera de romper esa racha.



El director griego Yorgos Lanthimos contó con un trío de actrices poderosas --Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone-- para dar vida a su reimaginación feminista de la vida y el reinado de la Reina Ana de Gran Bretaña.



Colman interpreta a la enferma y paranoica monarca, mientras que Weisz interpreta a su mejor amiga, asesora y (en la película) amante, Lady Sarah, y Stone a Abigail, la prima lejana de Sarah que busca ascender en la corte.



Lo que sigue es una mirada oscura, absurda pero conmovedora de una reina confundida, que cae víctima de sus intrigantes compañeras femeninas.



Tiene 10 nominaciones, empatando con "Roma", incluidas tres para sus protagonistas.



"Green Book"

¿Pueden un pianista clásico negro y un guardia de seguridad ítalo-estadounidense convertido en chofer terminar siendo amigos durante un viaje al sur de Estados Unidos en plena segregación racial de los 60? "Green Book" es un relato de cómo sí es posible.



La comedia dramática, basada en la historia del músico Don Shirley y Tony "Lip" Vallelonga, está cabeza a cabeza con "Roma" como favoritas a llevarse el mayor premio de la noche en los sitios de pronósticos.



La película, que explora las relaciones raciales y de identidad, destaca gracias a las grandes actuaciones de Viggo Mortensen (Vallelonga) y Mahershala Ali (Shirley), ambos nominados al Óscar.



Ha enfrentado críticas, sobre todo de la familia de Shirley, que la considera otra historia de "salvadores blancos". Pero todos los vinculados a la película la han defendido enérgicamente.



"Roma"

Con una fotografía en blanco y negro de su infancia y un tributo a las mujeres que marcaron su niñez, Alfonso Cuarón es con "Roma" de los grandes favoritos de los Óscar del domingo.



Si gana el premio, sería el primer filme en idioma no inglés en llevarse la máxima categoría del galardón y el primero para el gigante del streaming Netflix.



"Roma" cuenta la historia de una joven indígena llamada Cleo --interpretada por la debutante de la actuación Yalitza Aparicio-- que trabaja como doméstica y niñera de una familia de clase media en Ciudad de México en la turbulenta década de 1970.



La película, hablada en español y una lengua indígena, es un proyecto personal del ganador del Óscar en 2014 por "Gravedad".



"Nace una estrella"

Al comienzo de la temporada de premios de Hollywood, "Nace una estrella" parecía el gran favorito.



La nueva versión del clásico de Hollywood -un cantante adicto en decadencia conoce a una estrella en ascenso y su amor está en el medio-- tenía la etiqueta Óscar escrita por todos lados.



Contaba con el poder de estrellas como Bradley Cooper, que también la dirigió, y Lady Gaga, y recibió el abrazo de la crítica y una excelente taquilla.



¿Y qué pasó? A pesar de ganar ocho nominaciones, los "oscarólogos" pronostican un trofeo por mejor canción, con "Shallow", y no mucho más.



"Vice"

Adam McKay recreó en "Vice" la vida del exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney desde su juventud en Montana al gobierno de George W. Bush, con un tono cargado de sátira.



Christian Bale desapareció entre kilos extras y montañas de maquillaje para este papel por el que fue aclamado y ya le valió el Globo de Oro y el Bafta.



Tanto Bale como Amy Adams (que da vida a la esposa de Cheney) y Sam Rockwell (Bush) están nominados al Óscar.



La película no aparece entre las favoritas al gran premio de la noche.