Irrespeto a jerarquía provocó la renuncia del subjefe del Estado Mayor Conjunto

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El descontento de los oficiales de las Fuerzas Armadas, que ha venido germinando a lo largo de los últimos años producto de la politización del ente castrense, explotó el viernes con la renuncia irrevocable interpuesta por el general de división Raynel Enrique Funes Ponce, subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC).



“El motivo de la presente se origina a que la situación que se vive en nuestro país y al interno de nuestras Fuerzas Armadas van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial, y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo”, escribió Funes Ponce en su carta de renuncia dirigida al jefe del EMC, general de división René Orlando Ponce Fonseca.



Este párrafo encierra, discretamente, el descontento sobre la manera cómo actualmente se está manejando la institución armada, la cual en su doctrina sostiene que es “apolítica, obediente y no deliberante”, conformada para “mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución de la República, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.



Uno de los altos oficiales relató a EL HERALDO que desde hace varios años, las Fuerzas Armadas perdieron su norte, se irrespetó la jerarquía y se perdió la disciplina, todo por complacer caprichos de los políticos, quienes son los que ahora deciden quién asciende al grado superior inmediato y luego a sus afines los colocan en las comandancias de brigadas, fuerzas y batallones.



Sin embargo, la gota que derramó el vaso son los ascensos a generales de un oficial de la Fuerza Aérea y dos del Ejército que forman parte de la promoción 24 y 25, irrespetando el derecho que se han ganado oficiales de la promoción 21, 22 y 23.



Se conoció que probablemente la próxima semana otro general y un par de coroneles interpongan su renuncia, agudizando la crisis que ya detonó dentro de la institución militar.



La renuncia irrevocable del general Funes Ponce tiene fecha del 19 de febrero y fue hasta la mañana de ayer que trascendió en las redes sociales.



Bajo un fuerte hermetismo, la cúpula militar se reunió la tarde de ayer en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde no hubo ingreso a los medios de comunicación.



A través de un comunicado que fue leído por el vocero de la institución castrense, capitán de navío José Domingo Meza, se dio a conocer que el general Funes Ponce sigue siendo un oficial activo de las Fuerzas Armadas y en su cargo se nombró al general Edgar Wilfredo Caballero Espinoza.