Juan Pablo Montes bicentenario con la camisa de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Juan Pablo Montes sigue siendo histórico en el Nido Azul. El capitán cumplió 200 partidos con Motagua y eso lo tiene muy contento.



El Ruso ha ganado cinco copas en el Ciclón sigue siendo titular. Desde que debutó en el Nido el 11 de agosto de 2013, Pablo se ganó el puesto en la defensa.





340 Juan Pablo Montes 200 juegos en Motagua y 340 en Liga Nacional, jugó con Olanchano, Victoria y Platense.

"Estoy feliz de llegar a 200 partidos en Motagua, somos pocos los jugadores que tenemos ese honor, a mí se me dio esa posibilidad y estoy agradecido con Dios y con la institución que me abrió las puertas" afirmó.



Montes debutó bajo el mando de Risto Vidakovic en un partido en el que el Azul cayó 0-1 ante el Deportes Savio. "Yo tengo que preguntarle a los expertos en estadísticas porque uno que está jugando pierde la cuenta. Espero seguir sumando más juegos" indicó.



"Sinceramente que no me acuerdo de mi primer partido, tengo que revisarlo ya que fue hace como seis años, es mucho tiempo jajaja" bromeó.



Juan Pablo ha jugado en los 11 campeonatos que lleva Diego Vazquez y continúa siendo uno de los inamovibles. "han sido años muy bonitos en el club, todo lo que hemos ganado y es importante que hemos dejado una huella en el equipo" dijo.



"Ser el capitán de Motagua es una responsabilidad enorme porque se de los jugadores que han portado este gafete y es un orgullo para mí".