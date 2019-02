Los coyotes han encontrado en las caravanas un negocio en masa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La expulsión de hondureños por falta de oportunidades y la atracción de encontrarlas en Estados Unidos continúan siendo los factores principales para la migración irregular, solo que ahora el medio para alcanzarlas son las caravanas de migrantes, que se posicionan como una opción vigente para el resto del año.

La nueva forma de salir de Honduras, lejos de encontrar rechazo absoluto, se convirtió en un negocio en masa en el que los coyotes ejecutan un nuevo trabajo, “servicios en la ruta”, en el que supuestamente “cobran menos”, y “sacan de apuros” a las personas.

El reclutamiento, cambios en las políticas migratorias, reducción en los costos para llegar al país del norte son algunos de los factores que los connacionales enfrentarán para tomar la decisión de abandonar su territorio.

Factores

Ricardo Puerta, experto en temas migratorios, explicó que los factores de la migración son la expulsión por falta de condiciones y la atracción que brinda Estados Unidos con posiciones de entrada al mercado laboral para los hondureños de clase media baja.

Destacó que la migración no la están realizando precisamente las personas en las condiciones más pobres, “si no aquellos como taxistas, albañiles, niñeras o toda persona que practica un oficio y que está inconforme por no tener de dónde ganarse la vida y que de una u otra manera tienen la posibilidad de comenzar un viaje, ya sea con deudas, ahorros, préstamos, pensando siempre en el que el beneficio va a

ser mayor”.

Puerta destacó que con la creación de las caravanas de migrantes se abrió un abanico de oportunidades que no precisamente pueden terminar en el sueño americano, pero que está siendo muy bien manejado por los coyotes, quienes poco a poco entendieron que la nueva modalidad de migración les permite ampliar su clientela.

“La caravana brinda visibilidad, seguridad, acompañamiento, esperanza en un viaje efectivo, aunque también tiene factores de peligro”, comentó el experto.

Argumentó que este año inician cosas distintas, pues Honduras comenzó con cuatro caravanas, El Salvador con tres y se espera que la modalidad se extienda a Sudamérica “hasta encontrar el punto de quiebre en México, cuando ante tanta cantidad de personas, comiencen a salir caravanas desde ahí, ocasionando algo nunca antes visto”.

En ese sentido, advirtió que “si no se resuelven las condiciones internas de Honduras y siguen siendo tan atractivas las condiciones externas, esta situación no para”.

Oportunistas

Puerta destacó que el coyote lo único que hace es juntarse cada vez que hay una caravana y brindar su servicio en el camino, “puede ser un reclutador o estar muy al tanto de las convocatorias para realizar caravanas, ellos ofrecen su servicio, vende a los participantes”.

Explicó que los convocantes de las caravanas, aunque sean anónimos, siempre se sabe quiénes son y si ya han tenido éxito con otras caravanas, tienen

credibilidad.

“Los coyotes están a la espera, ellos compiten con la incapacidad del Estado para resolver los problemas de forma legal, ordenada y

segura”, dijo.

Durante la ruta, los coyotes brindan trabajos puntuales, con la diferencia que no son responsables por las personas, si no como una opción cuando las puertas se cierran, mostrando sus conocimientos para evadir la justicia, pero respaldados en la masa

de personas.