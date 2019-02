Lujoso viaje de Meghan Markle a Nueva York escandaliza en Reino Unido

LONDRES, INGLATERRA.- Una lujosa escapada de Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, a Nueva York provocó un pequeño terremoto en Reino Unido, cuya familia real suele esforzarse porque su estilo de vida no resulte llamativo.



Los gastos de este viaje, para celebrar una fiesta con sus amigas en que recibió regalos con motivo del próximo nacimiento de su primer bebé, una "baby shower", hizo fruncir el ceño a más de un británico aunque no se pagase con dinero público.



La suite del hotel neoyorquino The Mark donde se alojó la duquesa de Sussex cuesta 75,000 dólares por noche, informaron varios medios británicos. Y la futura mamá, embarazada de siete meses, regresó a Reino Unido en un avión privado pese a su apoyo público a la lucha contra el cambio climático.



"¿Se puede ser una filántropa en público y vivir como una emperadora romana en privado?", lanzaba el viernes el tabloide Daily Mail, preguntándose qué piensa la reina Isabel II de este "extravagante viaje".



También algunos fans de la exactriz estadounidense de 37 años, normalmente elogiada por su estilo sencillo y desenvuelto, mostraron su reprobación.



"No puede ponerse al nivel de la gente normal y luego volar a una 'baby shower' de un coste descomunal sin esperar críticas", escribía un usuario de Mumsnet, un foro de internet dirigido a las jóvenes madres.



El diario The Times consideraba que tras esta ola de indignación hay tal vez un malentendido cultural.



"Para algunos británicos el simple concepto de 'baby shower' -una importación estadounidense- parece inapropiado", escribía el rotativo. "Es vulgar y tacaño", denunciaba otro internauta en Mumsnet.



Numerosos famosos desfilaron el miércoles por el hotel de cinco estrellas donde se celebraba la fiesta, cargados de regalos para el futuro bebé que será séptimo en el orden de sucesión al trono de Inglaterra. Entre ellos, estaban la abogada Amal Clooney y la tenista Serena Williams.



La pareja de superestrellas formada por Beyoncé y Jay-Z felicitaron a la futura mamá en las redes sociales, deseándole "mucha felicidad".