Cambiamos útiles por sonrisas en la Escuela Alma Rodas de Fiallos

Bryan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los fuertes rayos del sol no fueron impedimento para que niños y maestros se mostraran maravillados cuando el equipo de EL HERALDO tocó la puerta de la Escuela Alma Rodas de Fiallos, ubicada en la aldea Villa Nueva.



Al ver que ingresaban los nuevos útiles escolares, los alumnos comenzaron a inquietarse y aglutinarse para ver de cerca su kit escolar.



Las sonrisas, gritos y saltos eran los indicativos de una gran alegría que liberaban los estudiantes al saber que ese día estrenarían cuadernos, sacapuntas, lápices y otras herramientas que solo La Maratón del Saber puede brindar.



El momento de entregar sus útiles fue ordenado. Los infantes hicieron una fila perfecta esperando a sus nuevos amigos que los acompañarán en sus aulas de clases.



VEA: La ruta solidaria llegó a 240 niños de la Escuela Daniel Casco



Esta institución imparte los seis grados de educación primaria, pero solo en la jornada matutina y a 150 niños de la humilde zona.



Un gesto único

Muchos de estos escolares viven en condiciones precarias y el estudio es el único rayo de esperanza.



“Aquí aproximadamente el 85% de la población estudiantil que tenemos está en extrema pobreza”, reveló Rafael Trejo, director del centro de enseñanza.



Mientras tanto, la entrega continuaba el ambiente infantil cada vez era más intenso y muchos niños expresaban con humildad su agradecimiento.



LE PUEDE INTERESAR: Kit escolar les llega de sorpresa a los niños del CEB Ramón Carías



“Estoy muy contenta con mis nuevos útiles porque están bien coloridos y bonitos, ahorita mismo los usaré en mi clases”, expresó Ruth Estrada.



Mientras tanto, la pequeña Valeri Matamoros dijo con evidente alegría: “les doy muchas gracias por regalarme mis útiles, ya que no tenía. Ahora ya estoy tranquila para asistir a mis clases”.



La voz de los docentes no pudo quedarse atrás al presenciar este gran gesto.



“Es una gran labor y ayuda. Un proyecto enorme el que están realizando. Nosotros estamos agradecidos, pues hemos visto la carita de satisfacción de nuestros niños y la de sus padres”, relató Trejo.