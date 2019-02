Así se jugará la jornada 8 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A punto de finalizar la primera vuelta del torneo de Clausura en Honduras, los equipos se alistan para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en su primer trimestre del torneo.



La jornada ocho se abre con el duelo entre Real España y los Lobos de la UNPFM, donde en los últimos seis encuentros, la Máquina ha perdido cuatro partidos y tres de ellos han sido en casa, mientras que los universitarios tratarán de mantener su buen accionar en San Pedro Sula.



El Humberto Micheletti albergará el partido entre Honduras Progreso y Marathón, donde los verdes buscarán borrar la pésima participación en la Liga de Campeones de Concacaf en la derrota de 6-2 ante el Santos de México.



Para el domingo se disputarán los tres restantes partidos, donde el Olimpia de Manuel Keosseián, tendrá la posibilidad de quedar primero si vencen al Real de Minas en Danlí.



El Vida con su nuevo entrenador, Héctor Castellón, intentará devolverle la sonrisa al equipo ante el Platense que se resiste en bajar más posiciones de la tabla.



Tegucigalpa será la última sede en ver acción este fin de semana en un interesante duelo, donde Diego Vazquez, entrenador del Motagua, está sintiendo la presión de resultados tras perder sus últimos dos compromisos ante Platense y Marathón.



Juticalpa por su parte viene acompañado de Wilmer Cruz buscando borrar el mal arranque con Robert Lima.



Sábado

7:00 PM | Real España vs Lobos | San Pedro Sula

7:15 PM | Honduras Progreso vs Marathón | El Progreso

Domingo

3:00 PM | Real de Minas vs Olimpia | Danlí

3:30 PM | Vida vs Platense | Ceiba

4:00 PM | Motagua vs Juticalpa | Tegucigalpa