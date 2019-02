La FIFA prohíbe al Chelsea fichar hasta finales de enero de 2020

PARÍS, FRANCIA.- El Chelsea no podrá fichar en las dos próximas ventanas de traspasos, hasta finales de enero de 2020, por no haber respetado las reglas acerca de la contratación de jugadores menores de edad, anunció este viernes la FIFA.



Los Blues recibirán además una multa de 600,000 francos suizos, unos 530,000 euros, y deberán regular la situación de los menores implicados en 90 días.



Además la Federación Inglesa ha sido multada con 510,000 francos suizos (450,000 euros) y "dispone de un plazo de seis meses" para clarificar sus reglas en materia de fichajes internacionales de jugadores menores, añadió la FIFA.



El Chelsea recibió la notificación de su sanción este viernes y puede presentar un recurso ante una comisión de apelación.



Esta suspensión supone un golpe duro para el club inglés, que no podrá fichar jugadores en los próximos mercados de verano e invierno, mientras algunos de sus futbolistas estelares, como el belga Eden Hazard, han expresado su intención de cambiar de aires.



En enero de 2016 la FIFA castigó al Atlético de Madrid y al Real Madrid por razones similares, tras una investigación de la comisión de disciplina sobre la participación de jugadores menores en competiciones.



El Real Madrid obtuvo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) un levantamiento de su sanción, mientras que el Atlético vio su prohibición mantenida hasta enero de 2018.