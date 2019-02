Jaime Villegas: Para mí, acertamos contratando a Fabián Coito

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jaime Villegas, dijo estar satisfecho con la contratación del Fabián Coito, como nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras.

Fabián Coito, de 51 años de edad, fue presentado oficialmente al mediodía de este jueves, tras el importante anuncio, se le consultó a Jaime Villegas sobre si el entrenador uruguayo es la persona indicada para dirigir la Bicolor y este lo afirmó de manera personal.

"Si es la persona indicada para dirigir la Selección Nacional lo va a decir cuando clasifiquemos a la Copa del Mundo Qatar 2022. Nadie puede asegurar nada, pero yo pienso que sí", dijo el exdefensa.



También añadió que "para mí, acertamos contratándolo a él. El profesor Coito mismo ha dicho que nueve jugadores que están en Europa, menores de 20 años, los tuvo en este premundial que acaba de clasificar a Uruguay a la Copa del Mundo de Polonia, así es que yo pienso que ha sido acertada la contratación de Fabián Coito", continuó diciendo.



Además, Villegas considera que Coito es el indicado "porque es un técnico que ha clasificado a dos finales de la Copa del Mundo por muy sub-20 que haya sido, es un técnico competitivo".



Por último, se refirió a la decisión de Fabián de firmar con la selección catracha y no quedarse para dirigir la selección de Uruguay.

Coito "estaba valorado para ser el sustituto natural del profesor Óscar Washington Tabárez en Uruguay, yo me imagino que lo que a él le inclinó a venir a Honduras es que Tabárez firmó por cuatro años y tendría que esperar cuatro años para dirigir una selección mayor y, Honduras es una selección importante en la Concacaf, eso no lo podemos desconocer, me imagino que tomó el reto porque quiere dirigir una selección mayor y esta es la oportunidad", finalizó diciendo.