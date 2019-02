Hermetismo en la llegada de Fabián Coito a Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - El nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, arribó este jueves al país en medio de un hermetismo total.



Por la salida principal salió el profesor Miguel Falero, quien será el asistente técnico de su compatriota en la H.



En medio de la ola de periodistas, que intentaron obtener una declaración del exasistente de Luis Suárez en Honduras, Falero se limitó a decir que estaba contento de regresar al país.

EN VIVO: Llegada y presentación de Fabián Coito



Mientras tanto, la espera seguía por saber si Coito pasaría por la misma puerta que su asistente, quien salió a las 11:23 de la mañana.



A eso de las 11:55 AM, aún no se sabía si Coito permanecía en el aeropuerto o si estaba ya en el lugar de la conferencia, pues su salida se programó por un lugar inusual: la puerta de diplomáticos.



El vuelo tocó suelo catracho a las 11:10 AM. Fabián Coito y su preparador fisico, Sebastián Urrutia ya están en Honduras. EL HERALDO confirmó que el entrenador recogieron su equipaje y luego saldrán en un vehículo de Fenafuth rumbo a Ficohsa para su presentación.

