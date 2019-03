Las aspiraciones políticas comienzan a dividir al Partido Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Aunque la cúpula lo niegue, las aspiraciones políticas y prematuras de algunos dirigentes del Partido Nacional comienzan a dividir a este instituto político en el poder.



Fuentes vinculadas a esta institución política indicaron a EL HERAlDO qué hay tres fuerzas identificadas: la del designado presidencial Ricardo Álvarez, la de Mauricio Oliva Herrera, actual presidente del Congreso y Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN).

Estos movimientos confirman la versión de EL HERALDO de la semana pasada de que en el partido en el poder por lo menos hay seis aspirantes presidenciales.



La organización de estas corrientes no dejan de preocupar a la cúpula nacionalista porque puede crear división prematura.



Una prueba de estas discrepancias fue lo ocurrido anoche cuando el Congreso no sesionó por falta de quórum.

Resulta que los diputados nacionalistas fueron convocados de urgencia a una sesión para abordar una iniciativa presentada por el diputado ricardista Walter Chávez orientada a adelantar las elecciones primarias posición que no es de la simpatía del presidente del Congreso.



En un mensaje de Twitter el designado presidencial aclaró que él no está detrás de esta iniciativa de Chávez.