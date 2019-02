Cardiff vs Nantes: El partido de los 17 millones de euros tras desaparición de Emiliano Sala

PARÍS, FRANCIA.- Casi un mes después de la desaparición de Emiliano Sala en accidente de avión, Cardiff City evalúa sus opciones jurídicas para saber si está en la obligación de pagar a Nantes los 17 millones de euros acordados en el momento del traspaso. ¿Sobre qué bases se fundamentan los "Bluebirds" para no pagar a los "Canaris"?



¿CUAL ES LA POSICIÓN DEL CARDIFF?

El principal argumento del club galés para retener el pago es la espera del informe final de la AAIB, el organismo británico que investiga el accidente. Una primera entrega del informe había sido prometida en el mes siguiente al accidente, por lo que la AAIB lo publicará de aquí al viernes.



Cardiff City insiste sobre el hecho de que no organizó el viaje fatídico del jugador. El vuelo había sido organizado por Mark McKay, el agente al que recurrió el Nantes para concretar el traspaso de Sala.



Según The Telegraph, Cardiff estima que si el piloto David Ibbotson no disponía de la licencia necesaria para transportar comercialmente pasajeros, una denuncia por negligencia podría ser depositada contra los organizadores del vuelo. Según los medios británicos, el recién ascendido galés tendría como objetivo de su denuncia el clan McKay, y eventualmente el Nantes.



Por su parte, el padre de Mark, Willie McKay, también agente e implicado junto a su hijo en el traspaso, acusó al Cardiff de lanzarlo a los leones, colocándolo como una especie de chivo expiatorio para evitar pagar.



En declaraciones al The Times, indicó que su hijo Mark había organizado todos los vuelos de las partes interesadas en el traspaso, como las veces que el entrenador Neil Warnock había viajado para observar a Sala en <.



En el momento de la organización del vuelo, el club galés no dijo nada en contra y un representante de los "Bluebirds" esperaba a Sala en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Cardiff.



¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE NANTES?

Para Nantes, el Certificado Internacional de Traspaso (CIT) fue recibido el lunes 21 de enero, antes del accidente de avión, lo que marca el fin de la relación contractual de Sala con el club francés. Todo lo que pasa después, y por tanto la forma en la que viaja a Cardiff, no le atañe.



En cuanto a las relaciones con los McKay, su compromiso con el Nantes expiró con la firma del contrato, ya que su misión (encontrar un club a Sala) se había terminado.



Si el club francés afirma haber recibido el CIT, las otras instancias del fútbol no se pronuncian. La Premier League indicó que no quería emitir un comentario debido al carácter "sensible" del tema.



La FIFA tampoco quiso entrar en el tema y uno de sus portavoces indicó que la instancia mundial "no había sido contactada sobre este caso".



¿POR QUÉ CARDIFF SE INTERROGA SOBRE MONTO DEL TRASPASO?

¿Cardiff City fue engañado sobre el valor del delantero argentino? Es la otra pista seguida para contestar el traspaso. El club de Premier League se funda en la publicación en la prensa de un email de Willie McKay dirigido a Sala.



El agente escocés que vive en Mónaco explica que "fuimos nosotros lo que lanzamos el rumor en los medios de comunicación que otros clubes estaban interesados en tu fichaje, como West Ham, Everton, etc, con el fin de crear interés".



La idea de Cardiff sería denunciar una especie de fraude por parte del agente (que debía ganar un 10% del traspaso): lanzando en la prensa británica informaciones falsas, por lo que los McKay hicieron subir el precio del jugador de forma artificial.



Pero esa es una práctica corriente en el mundo de los fichajes. Además, Neil Warnock y su equipo técnico vinieron a ver a Sala en persona en dos ocasiones en partidos del Nantes.



Y tienen a su disposición, como todos los clubes de ese nivel, los videos de los partidos de Sala y sus estadísticas detalladas, por lo que estaban a tientas sobre el perfil futbolístico del argentino.



¿Y AHORA?

"Existen, según mi opinión, dos soluciones posibles", estima el abogado deportivo Gianpaolo Monteneri, que dirigió el Departamento del Estatuto del Jugador de la FIFA de 1997 a 2005.



"La primera es que las partes se pongan de acuerdo para acudir a la FIFA y, en ese caso, el asunto es sometido al comité del estatuto del jugador en primera instancia con la posibilidad de una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)", detalla.



"Pero también es posible que las partes decidan dirigirse directamente al TAS. Para este tipo de casos, existe una obligación de dirigirse a organismos ligados al fútbol o al deporte".



"Si algunos plazos, que son mencionados en el contrato de traspaso, no son respetados, eso puede tener consecuencias para el club en cuestión", añade Monteneri. "Eso puede conducir desde una advertencia hasta una retirada de puntos en la liga", lo que sería un duro golpe para Cardiff, que lucha por la permanencia en Premier League.