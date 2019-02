Irina Baeva le responde a Geraldine Bazán: Se me señala como "la mala del cuento", con la frente en alto: acepto sin culpar a terceros

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego que Geraldin Bazán publicara un vídeo narrando a detalle cómo se enteró que su entonces esposo, Gabriel Soto, le era infiel con la actriz de origen ruso, Irina Baeva, esta última, decidió reaccionar a través de un comunicado en sus redes sociales.

Baeva no respondió con ataques o desmintiendo lo que Bazán narró, se limitó a decir que "la verdad absoluta nadie la tiene" y, además, indicó que no hará señalamientos hacia nadie.

"A quién corresponda. Dadas las circunstancias ocurridas durante el día de ayer a través del contenido de un vídeo, en mi derecho a réplica comento lo siguiente: Yo Irina; respeto cualquier versión e interpretación de cada persona. La verdad absoluta nadie la tiene. Y por mi parte jamás se escuchará acusación alguna o señalamiento hacia nadie, y no es porque no se tenga nada que decir, sino por el simple hecho del respeto hacia mi persona, mi privacidad y respeto hacia todos los involucrados", comienza diciendo la actual pareja de Gabriel Soto.





"Si en este momento, dicha situación me señala como "la mala del cuento", con la frente en alto: acepto sin culpar a terceros. Confío plenamente en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin necesidad de ser etiquetada como la víctima o el verdugo", expresó la actriz rusa, dejando en claro que no seguirá en la polémica.



De igual manera, reveló qué es lo realmente importante en estos momentos de su vida. "Yo vine a México con un sueño: estudiar, prepararme y trabajar como actriz en proyectos que me apasionen, y en algún momento devolver un poquito a todos por el apoyo y puertas que se han abierto para mi carrera profesional. Precisamente, es ahí donde mi cuerpo, mente y alma están concentrados: en mi carrera, mi trabajo, mi crecimiento como ser humano; el amor y bienestar de quienes realmente importan: mi familia, mi pareja, seres queridos, amigos y a mi público".



Para finalizar el comunicado dijo: "sin más que agregar, agradezco a todos su tiempo e interés. Y solo pido que todo el uso de información se maneje con respeto para todos los sujetos involucrados".

El vídeo de Geraldine fue publicado unos días después de que Irina y Gabriel aparecieran en la portada de la revista Hola!, además de una entrevista exclusiva con la pareja.