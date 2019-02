Simeone intentará "llevar el partido donde queremos" contra la Juventus  

Simeone no quiso adelantar si el centrocampista Koke estará listo contra la Juventus, tras superar una lesión muscular. Foto AP

MADRID, ESPAÑA. -El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este martes que en la ida de octavos de final de la Champions contra la Juventus el miércoles intentarán "llevar el partido donde queremos".



"Nos enfrentamos a un rival poderoso con un club muy fuerte detrás y, sobre todo, con un entrenador que lleva muchos años en el club, igual que nosotros, con jugadores de mucha jerarquía, de calidad", afirmó Simeone, en la rueda de prensa previa al encuentro.



"Nosotros buscaremos con nuestras armas llevar el partido donde queremos", aseguró el Cholo, que augura un partido dividido con las mismas posibilidades para ambos equipos.



"Hay una paridad importante dentro de la competencia que vamos a enfrentar y tenemos un 50% de posibilidades los dos. A priori no creo que ninguno tenga más posibilidades que el otro", aseguró Simeone.



Al jugar de nuevo unos octavos de final de Champions después de caer la pasada temporada en la fase de grupos, Simeone aseguró que siente "ilusión", pero rechazó que deba verse este partido como una final anticipada, pese a la entidad de los contrincantes.



Simeone no quiso adelantar si el centrocampista Koke estará listo contra la Juventus, tras superar una lesión muscular.



"Vamos a esperarlo hasta mañana para ver si siente bien. Está entusiasmado, está la posibilidad de que juegue él o Lemar", reveló Simeone, quien, en cambio, admitió que Diego Costa "no está para jugar 90 minutos".



Preguntado por Cristiano Ronaldo, Simeone se limitó a afirmar que "ha hecho una gran elección, con un desafío importante como deportista".



"Pero, nosotros pensamos en los Griezmann, los Morata, los Koke, estos futbolistas que tienen una ilusión y unas ganas enormes de hacer un gran partido", sentenció.



"Es un partido de fútbol y nosotros vamos a competir como siempre, da igual el rival, siempre afrontamos el partido como una final y así lo haremos", afirmó, por su parte, Koke.