Roy Posas: "Buba López es el mejor portero de Centroamérica después de Keylor Navas"

LA CEIBA, HONDURAS. -El preparador de arqueros de la Selección de Honduras, Roy Posas, quien es voz autorizada por su trayectoria para referirse al tema de los porteros hondureños guardó lugar durante su presentación en el Vida para abrir el debate en un tema en especial: el mejor arquero de Centroamérica.



Para Posas no cabe duda que el guardameta costarricense del Real Madrid, Keylor Navas está por encima de todos. Pero tiene un segundo nombre bajo la lista, el arquero hondureño Luis Buba López que inclusive, ante su punto de vista podría llegar a superarlo.



"Buba después de Keylor Navas es el segundo mejor arquero en Centroamérica con posibilidades de ser mejor que Navas en el futuro. El biotipo de Buba López no lo tiene Navas y será uno de los mejores del mundo si cambia la mentalidad. Si es humilde y trabaja como tiene que trabajar sus posibilidades es estar en Europa", dijo en forma convincente.



Durante los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, Luis López de 25 años puso su nombre entre los dos mejores guardameta del torneo, pero el tema del laureado preparador va más allá tomando como referencia la controversia de la nacionalización de Jonathan Rougier y apuesta para defender el arco de la Selección de Honduras.



"Yo dije -para qué vamos a preparar entonces a los guardametas hondureños con procesos, si es gasto de dinero y de tiempo. En caso de Buba López fue catalogado entre los mejores dos del mundo en los Juegos Olímpicos", siguió.



Y agregó: "Usted es un muchacho joven -me dijo directamente- y si miras desde 1950 nunca hemos nacionalizado a un guardameta. No es que me caiga mal Rougier, más bien le agradecemos su gentileza, pero si me preguntas primero van los hondureños y luego los extranjeros".



Ante ello cierra refiriéndose al caso de Donis Escober, que en las últimas dos jornadas ha demostrado en su regreso a la titularidad con el Olimpia que tiene condiciones para competir a un alto nivel.



"El mismo Donis Escober que lo tienen votado. A Donis lo tengo en un proceso más por la experiencia que tiene. El detalle que él tiene los cartílagos destrozados, le pega hueso con hueso, no tiene amortiguadores y a pesar de todo eso es un arquerazo. Trabajar con Donis se disfruta porque trabaja como joven, como si tuviese 20 años. Yo a él lo convoco a la selección nacional", puntualizó.

