Honduras: 2,800 morosos de Banadesa están al día en la banca

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los engaños de muchos productores que se benefician de las regalías del Estado tienen al borde del colapso al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Según un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), de los 12,000 clientes en mora que tiene la institución, 2,800 aparecen en el sistema financiero nacional con otros créditos.

Lo insólito es que estos 2,800 deudores de Banadesa aparecen en la categoría de elegibilidad para financiamientos en el sistema privado, es decir, que son personas que pagan al día sus obligaciones, pero que se aprovechan de las exoneraciones del Banco Agrícola.

Ethel Deras, presidenta de la CNBS, consideró que las condonaciones o beneficios lo que hacen es fomentar la mala cultura de pago, ya que en este caso, los castigados son unas 6,000 personas que sí pagan y que quedan con una tasa de interés más alta.

Para el caso, al aplicar los decretos 47-2018 y 195-2018 (el interpretado), que son los que mandan a refinanciar o readecuar la deuda de los morosos, les darán a este grupo el beneficio de condonarles los intereses y aplicarles una tasa de interés del 2 por ciento.

Banadesa tiene alrededor de 3,000 millones de lempiras en cartera, pero de estos, 2,000 millones está en manos de los morosos.

Los clientes de Banadesa en total son 18,000 productores, de estos, el 68 por ciento se encuentra en mora, más los de fideicomisos, la mora total suma un 72 por ciento.

En el 68 por ciento de deudores, que son alrededor de 12,000 personas, están acumulados 2,000 millones de lempiras y son los que se buscan recuperar.

Mientras que en los fideicomisos hay 4,300 millones de lempiras adicionales, que deben aplicar a la readecuación o refinancimiento de la deuda.

Evin Andrade, superintendente de la CNBS, consideró que “el Congreso Nacional actuó de buena fe con el propósito de aliviar a los agricultores para que pudieran ser bancables y estos pudieran honrar sus obligaciones”.

Al mismo tiempo advirtió que “hay un efecto financiero que no se visualizó, porque se están otorgando créditos prácticamente a una tasa de un dos por ciento, lo cual no es sostenible en el tiempo, ya que esta no da para cubrir los costos operativos y financieros, y las obligaciones con terceros que tiene la institución”.

Medidas

Ante esta situación, los administradores oficiales nombrados por la CNBS el lunes anterior, ayer tomaron las riendas de la institución.

Roberto Jerez y Marco Antonio Cano afirmaron en entrevista con EL HERALDO que conocen la crítica situación de Banadesa y la orden es garantizar que los activos del banco no se sigan deteriorando.

Jerez y Cano fueron nombrados por 120 días, pero en 30 días deben tener listo un informe de lo encontrado y en qué han avanzado para mejorar la institución.

De momento, toda la Junta Directiva de Banadesa y la Gerencia General queda suspendida de sus funciones aseguraron los administradores, quienes asumen ese rol.

Los administradores ayer encontraron una institución con una serie de deficiencias, desde el ascensor que está en mal estado y que para llegar a sus oficinas tienen que subir ocho pisos por las gradas.

La decisión de nombrar administradores en Banadesa se hizo mediante el decreto ejecutivo PCM-048-2018 donde manda a que se adopten las decisiones y ejecuten las acciones que proceden de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Financiero para recuperar las finanzas de Banadesa.

Cano explicó que en el 2016 se hicieron reformas a la Ley del Sistema Financiero donde se crean las figuras de administradores oficiales para instituciones que muestran que sus operaciones son inviables.

Al consultarle si su misión es liquidar el banco, Cano explicó que hay funciones específicas, que son hacer una evaluación completa de la institución y dar las debidas recomendaciones a la CNBS.

Aseguró que en 120 días van ha tener un producto, es decir, una visión de lo que puede pasar con Banadesa, porque trabajarán con expertos del banco y de la CNBS, pero la facultad de liquidarlo solo la tiene el Congreso Nacional.

Las medidas van enfocadas en garantizar la reducción de costos de la institución a nivel nacional en personal, a nivel administrativo y operativo.

Puede ser que haya demasiado consumo de energía, demasiado costo de renta, servicios que no se necesitan o demasiado personal que no se esté necesitando en este momento, ejemplificó.

Técnicos

Los administradores tienen previsto contratar técnicos para aplicar el decreto 195-2018 para que hagan efectivo el sistema de readecuación de deudas y fortalecer el área de créditos.

En la actualidad no se tiene previsto otorgar créditos, sino que recuperar la cartera de la institución y garantizar que los ahorros de los depositantes en Banadesa estén disponibles.

Jerez, quien tiene una amplia experiencia en procesos de liquidación de bancos, afirmó a EL HERALDO que sí es posible recuperar los fondos que tiene prestados Banadesa porque los decretos aprobados de readecuación de mora son muy flexibles.

La mora de Banadesa tiene deudores de muchos años y de reciente financiamiento y para todos ellos aplican los decretos aprobados por el Congreso Nacional.

Detalló que el banco tiene 30 agencias a nivel nacional y se harán avisos públicos para que los deudores asistan a realizar sus readecuaciones.

Una de las medidas que permitirá un respiro para Banadesa es que los 12,000 clientes en mora tendrán que pagar 90 días de intereses a la tasa actual y así poder tener los beneficios del decreto interpretado 195-2018.

“Esa es una entrada de dinero que viene a capitalizar el banco y a darle un poquito de aire, de oxígeno para poder seguir con las operaciones”, declaró Jerez.

Sobre la pérdida de más de 700 millones de lempiras en intereses, reflexionó que cuando un banco presta, lo hace con dinero ajeno, es decir, el dinero de los depositantes y el beneficio del banco son los intereses.

Pero en este caso como la situación es agravante se está dando este alivio, pero una vez hecho este proceso, que solo va ha durar 120 días, los préstamos nuevos que surjan volverán a su estado normal.

Para Jerez, a partir de ahora las operaciones de Banadesa deben ser prudentes, con una estrategia financiera adecuada y con los pies en la tierra, es decir, conociendo las deficiencias que tiene el banco.

Los decretos de refinanciamientos dicen que estas se pueden hacer hasta por un período de 20 años, pero muchos quedarán a menos años y de esos se encargarán los técnicos que contratarán para desarrollar este proceso.

Los clientes en mora a nivel nacional de a poco están llegando a hacer las readecuaciones y refinanciamiento de las deudas que tienen.

Las autoridades esperan que los productores aprovechen esta condonación de intereses y que paguen para que Banadesa tenga opción de recuperarse.