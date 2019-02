Basquetbolista hondureña, Nely Leva, fichó con la Universidad de Puerto Rico Bayamón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Enhorabuena! Mejor noticias no pudo recibir el deporte y baloncesto de Honduras el martes cuando se ha confirmado el fichaje de la hondureña Nely Rápalo para jugar en la Universidad de Puerto Rico Bayamón, uno de los equipos más poderosos de Latinoamérica.



Tras pasar los colegiales en España y jugar con las categoría profesionales en Valencia, la chica prodigia del baloncesto hondureño dará el salto gracias a una beca completa que a Universidad de Puerto Rico Bayamón no ha dudado en ofrecer.



Según destacó la Federación Internacinal del Baloncesto (FIBA) el martes, Nelly buscará competir sus sueños y objetivos en las duelas boricuas. La llegada de Nely a la UPRB, también ha tenido la complicidad de Carmen Cubas, referente de la Federación Nacional de Baloncesto de Honduras, quien gestionó, con el colaborador del país hondureño en Puerto Rico, el Sr. Kenneth Dávila (entrenador y enlace entre universidades) para hacerlo posible.



“Los sueños están para cumplirse”, dice una frase popular, pues Nelly lo utiliza y día a día trabaja por un nuevo desafío: “Busco crecer como jugadora y como persona, me siento muy feliz y agradecida por esta oportunidad, es algo que no se va a dar todos los días. Lleva mucho sacrifico, horas de entrenamiento y mucho trabajo. Carmen, Kennet y mis padres han estado pendientes de todo el proceso y es a quienes les agradezco la oportunidad de poder cumplir mi sueño”.



Nely jugó los últimos tres años en España con el Club Claret Benimaclet, Nou Basket Femeni Castello, hasta el actual, CB L’Horta Godella.