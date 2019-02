La fiebre de las biopic musicales reinventan el cine en Hollywood vía Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cine es sin duda el medio de comunicación de masas más visual, informativo e influyente. De allí que Fredie Mercury pudiera revivir en la gran pantalla y marcar un camino para una ola de producciones similares que se vienen: la fiebre de los biopic musicales.



Bohemian Rhapsody ha sido solo la punta de lanza en 2018, para vivir 18 meses (2019 y 2020) llenos de películas sobre los incónos de la música pop-(ular) del siglo XX. Al menos cuatro grandes artistas ya están en el "celuloide" esperando fecha en el calendario para ingresar a las salas de cine de todo el mundo.



El formato del biopic musical ha venido de alguna formar a reinventar el cine y poner el vintage musical al alcance de las nuevas generaciones, que prefieren enterarse de la historia mediante recursos más "entretenidos" como el cine, que con largas charlas y textos de historia (no a todos ojos, de hecho amo los libros).



En ese sentido, The Beatles, David Bowie, Elton John y hasta Celine Dion están próximos a la gran pantalla. Además Motley Crue ( The Dirt ), Lynyrd Skynyrd ( Street Survivors ) y Journey.

Vale decir que la mayoría de estas movies son iniciativas de Netflix. Por ahora les dejamos las tres más próximas.

22 de marzo - The Dirt (Motley Crue)

El glam-metal llega al cine para mostrar inicios, dificultades y excesos. La banda que escaló las clases sociales llega a la pantalla protagonizada por Daniel Webber como Vince Neil, Douglas Booth como Nikki Sixx, Iwan Rheon como Mick Mars y Machine Gun Kelly como Tommy Lee. "The Dirt" mostrará la caída y ascenso de Motley Crue en medio de la carnicería de rock ‘n’ roll.

31 de mayo - Rocketman (Elton John)

Los 70 vuelven a la gran pantalla con la historia de Reginald Dwight uno de los más grandes músicos, Elton John, y los desafíos que enfrentó durante su desenfrenada vida.

Protagonizada por Taron Egerton como John, Jamie Bell como Bernie Taupin, Richard Madden como John Reid y Bruce Dallas Howard como la madre de John, Sheila Dwight.

Septiembre- Yesterday (basada en The Beatles)

Un joven músico se despierta una mañana para descubrir que es la única persona que recuerda a The Beatles, y comienza a usar su música para convertirse en una estrella. Protagonista: Himesh Patel y Ed Sheeran.

Producida por Richard Curtis y dirigida por Danny Boyle. Ojo, esperamos mucho de esta película.