García, Sambulá y Lima: ¿Responsables de las crisis del Vida, Juticalpa y Honduras de El Progreso?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las últimas 72 horas han trascendido las destituciones de tres técnicos de la Liga Nacional de Honduras, quienes por malos resultados han sido separados por sus equipos en busca de una mejoría en cuanto al funcionamiento respectivo de cada club.



Primero fue Raúl Martínez Sambulá, el ahora extécnico del CDS Vida fue despedido el pasado domingo luego de caer vapuledaos por el benjamín de la Liga, Real de Minas (3-0), el cual era un duelo directo por la lucha a no descender.



El Vida se posiciona octavo en la tabla que acumula el puntaje del Apertura+Clausura que define al descendido a Segunda División, apenas dos puntos sobre el equipo minero que ya le pisa los talones.



¿Sambulá responsable?

Se podría decir que el mal funcionamiento del equipo ceibeño se debió a los malos planteamientos del estratega, pero, el Vida es un equipo que en los últimos torneos ha estado sumergido en el fondo de la tabla y es necesario decir que aún no se ha ido a segunda división debido a que han contado con cierta fortuna y que han habido equipos que no han podido superarlos en puntos, para el caso el Parillas One, Real Sociedad y Victoria, equipos que se fueron al descenso solamente por no haber sido un poco mejores que el Vida.



Y, aunque el equipo se reforzó para este torneo con jugadores de peso como Eddy Hernández, Harold Fonseca, Marcelo Canales y Dilmer Gutiérrez, además de los jugadores simbólicos con los que el equipo cuenta -Ricardo Canales, Javier Portillo, Chestyn Onofre-, los resultados del equipo no cuajaron en la estadía de Sambulá.



También es necesario mencionar que el equipo se encuentra en una grave crisis financiera que no les ha permitido sostener a jugadores que podrían darle una mejor cara al equipo, y es que el mismo presidente de los Cocoteros, Roberto Dip, ha dicho que si el equipo no encuentra el apoyo económico el equipo se puede ir al descenso.



"Estaré hasta dónde las finanzas me lo permitan, pero este Vida está solo en La Ceiba. No tiene apoyo municipal ni de la gente. Una ciudad de 250,000 personas con un estadio de 20,000 y solo nos llegan a ver 1,500 y 2,500 cuando andamos bien. Más tarde que temprano este equipo va a irse perdiendo, Yo estaré hasta donde pueda, pero la gente debe entender que el Vida es de La Ceiba no de Roberto Dip", dijo el presidente en un comunicado.

Raúl Martínez Sambulá fue separado del Vida por malos resultados.

Llega Héctor Castellón como el apaga incendios

Inmediatamente después que se anunció la separación de Martínez Sambulá, Roberto Dip anunció la llegada de Héctor Castellón para que sea él quien lleve a flote la nave de los Cocoteros, que urgen de mejores resultados para seguir con vida en primera división.



Castellón ya ha tenido experiencias con equipos metidos en problemas de descenso, tuvo en su tiempo a la Real Sociedad, equipo con el cual jugó una final de Liga Nacional que perdió ante Real España, tambíen a Marathón que estuvo a punto de irse a Segunda División y al Honduras de El Progreso que lo hizo campeón y luego lo remplazó por malos resultados.



La llegada de Castellón al Vida supone una mejoría en el cuadro ceibeño, pero tendrá una dura tarea de hacer carburar a un equipo, que más alla de los problemas deportivos y económicos, tiene un problema de actitud que deberá hacer cambiar Héctor, si desea sacar al Vida de la zona roja.

Castellón tendrá la dura tarea de sacar al Vida de la parte baja de la tabla.

Hernán García compromete al Honduras de El Progreso; Clavasquín el salva vidas

A pesar de que se encuentra seis puntos (25) por encima del último lugar de la tabla (Real de Minas), el Honduras de El Progreso se ha metido en la zona roja de la tabla Apertura+Clausura, donde ya es acechado por el Vida (8), Juticalpa (9) y el Minas.



Luego de la derrota del pasado sábado ante los Lobos UPN (3-0), la directiva de los Arroceros tomó la determinación de sustituir a su técnico Hernán García, quien en siete partidos del presente Clausura solo pudo sumar una victoria (2-0 ante Vida) y seis derrotas que fueron suficientes para que pusiera su renuncia del equipo.



El lunes, luego del anuncio de la separación de García, el Honduras nombró a Reynaldo Clavasquín como nuevo estratega del club ribereño. Clavasquín tendrá la tarea de retomar la confianza del equipo para que pueda salir de la zona roja de la tabla y volverlos a meter en la pelea por los primeros puestos donde el Honduras ha estado en los últimos campeonatos, incluso siendo campeón en una ocasión con Héctor Castellón bajo el mando.

Esta será su tercera experiencia en primera división, y seguramente la más difícil tarea desde su cargo como director técnico.

Clavasquín tomará las riendas de un Honduras de El Progreso que se ha metido en problemas con el descenso.



Chao Robert Lima, buena suerte

El técnico uruguayo Robert Lima llegó con grandes expectativas al Juticalpa FC de Olancho, el ex defensa de Olimpia era quizás el técnico más mediático de la Liga, por haber sido un gran jugador y porque a Juticalpa llegó una buena camada de jugadores para este Clausura 2019, con la responsabilidad de llevar a los Canecheros a pelear por los primeros lugares de la tabla.



A Lima le llegaron los jugadores que todo técnico quisiera tener: el cerebro de Óscar Salas, la explosividad de José Escalante, el buen trato de balón con Bayron Méndez y la potencia y gol de Javier Estupiñán, eran solo algunos de los puntos algidos que tenía Lima para hacer crecer a un Juticalpa que partía como uno de los equipos más fuertes para este torneo, pero que terminó decepcionando a pesar de las grandes contraciones.



Lima apenas pudo sumar tres puntos en el torneo y cayó en tres ocasiones en su estadio -en cuatro partidos como local-, y es quizás la goleada sufrida ante Olimpia (0-4) la gota que derramó el vaso.



El día después de la goleada ante Olimpia, Lima recibió un ultimátum sobre su continuidad, y el domingo en el empate ante Platense en el Puerto (1-1) practicamente selló su salida del club de las pampas olanchanas.

A Lima le llegaron los jugadores que todo técnico quisiera tener pero que no pudo hacerlos funcionar en conjunto.



´Superman´ al rescate de los Canecheros

Este martes fue nombrado Wilmer Cruz como nuevo timonel del Juticalpa FC, el extécnico de la Real Juventud llega a suplir a Lima y a elevar el ánimo del Juticalpa en busca de sacarlo de la zona del descenso.



´Superman´ llega a su segunda etapa al mando de los Canecheros, con quienes conquistó el torneo de Copa en 2016, pero en Liga no encontró los resultados positivos y fue destituido por lo mismo.



Cruz tiene un largo recorrido en equipos como: Honduras de El Progreso, Parrillas One, Atlético Municipal y Real Juventud de la segunda división y el Juticalpa FC.



La asignatura para Cruz es hacer cuajar un equipo que se reforzó en todas sus filas, pero que con Robert Lima no encontró los resultados requeridos para que el equipo se mantuvirera en la cima de la tabla, sino que se encuentra metido en la pelea por no descender, empatados en puntos con el Real de Minas (19) y a dos puntos del Vida (21).

La asignatura para Cruz es hacer cuajar un equipo que se reforzó en todas sus filas, pero que con Robert Lima no encontró los resultados requeridos.

Los Mineros navegan con esperanza e imponen autoridad

A diferencia de los tres equipos que también estan comprometidos con el descenso y que ya reemplazaron a sus técnicos, hay un equipo que mantiene su tónica de seguir luchando por la salvación y su continuidad en Primera División.



A pesar de que en el Torneo Apertura 2018 sólo pudieron sumar ocho puntos en las 18 jornadas que disputaton, el Real de Minas se encamina a ser uno de los equipos que se mantendrán en la Liga Nacional para el próximo torneo.



Los Mineros ya mejoraron -hasta el momento- su promedio de puntos con respecto al torneo anterior. Es decir, en la jornada 7 del Torneo Apertura 2018 el Minas apenas sumaba tres puntos (6 derrotas y una victoria), en comparación al Clausura 2019 donde ya suman ocho puntos en las primeras siete jornadas (3 derrotas, dos empates y dos victorias).



En la fecha 7 del Apertura el Vida sumaba 11 puntos; en la misma fecha pero del Clausura apenas lleva dos unidades, es decir 9 puntos menos que el torneo anterior. Casi el 80% de su rendimiento a bajado entre un torneo y otro.



El Juticalpa FC por su parte, acumulaba seis puntos en el Apertura, mientras que ahora nada más tiene tres unidades; un bajo rendimiento del 50%.



Mientras que el Honduras de El Progreso tenía siete puntos en la jornada siete del torneo anterior; en el actual nada más acumula tres puntos que lo han hecho bajar en su rendimiento casi en un 60%.



Si el Minas continua con su promedio sería el equipo que se salvaría de los cuatro que están metidos en lo bajo de la tabla de posiciones, tomando en consideración que es el club que más puntos a sumado en promedio, con respecto al Vida, Juticalpa y el Honduras de El Progreso.

Quizás la perseverancia, el trabajo, la confianza de grupo y la mano de Raúl Cáceres, han hecho que el Real de Minas tome la senda del triunfo como su mejor aliado.

¿Qué diferencia al Real de Minas de los demás equipos?

Quizás la continuidad en el trabajo, el saber de que se juegan algo más que tres puntos en cada partido y el deseo de permanecer en primera división son los factores que hacen diferente al Real de Minas del Vida, Juticalpa y el Honduras.



El equipo con la plantilla menos costosa de la Liga, con muchos jugadores que subieron con el equipo del descenso y con algunas incorporaciones de jugadores con experiencia, han consolidado un equipo que quiere permanecer en primera división y que lo ha hecho saber con sus últimas actuaciones.



En comparación con el Juticalpa que llevó fichajes de peso, los Mineros apenas pudieron sumar tres o cuatro jugadores que quisieron emprender el reto de salvar a un equipo que aún es verde en Liga Nacional y que ha tenido que nadar contra corriente para salvar la categoría en una Liga que no es nada fácil.



Quizás la perseverancia, el trabajo, la confianza de grupo y la mano de Raúl Cáceres, han hecho que el Real de Minas tome la senda del triunfo como su mejor aliado.



Los resultados han llegado, el equipo toma forma y la nave de los Mineros viaja viento en popa rumbo a la salvación. Con todo a favor y nada que perder el Real de Minas se encamina a permanecer por más tiempo en la Liga Nacional de Honduras.