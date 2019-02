La vida de Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, resumida en fechas

2019: en enero, no participa en los desfile de Chanel en París, algo inédito. Muere el 19 de febrero.

PARÍS, FRANCIA.-Estas son las principales fechas de la vida del diseñador Karl Lagerfeld, director artístico de Chanel, Fendi y su marca epónima, fallecido este martes a los 85 años:



- 10 de septiembre de 1933: nacimiento de Karl Otto Lagerfeld en Hamburgo, según la prensa alemana, que se apoya en documentos oficiales. Lagerfeld asegura que no sabe cuándo nació, barajando 1938 o más recientemente, 1935.



- Antes de la guerra, su familia se instala en el campo en Bad Bramstedt, al norte de Hamburgo, donde pasará su infancia.



- 1952: llega a París con su madre.



- 1954: gana el concurso del Secretariado Internacional de la Lana en París, en la categoría abrigos, mientras que Yves Saint Laurent es coronado, en vestidos de noche.



- 1955: asistente de Pierre Balmain.



- 1958: director artístico de Jean Patou.



- 1963: estilista independiente para Krizia, Charles Jourdan y Chloé.



- 1964-1984: integra la casa Chlóe, donde lanza un perfume en 1975.



- 1965: entra en Fendi para el prêt-à-porter y las pieles. Renueva su contrato con el gigante del lujo LVMH, quien compra la casa.



- 1983: director artístico del conjunto de colecciones de alta costura, prêt-à-porter y accesorios de Chanel.



- 1984: crea su propia marca, Karl Lagerfeld.



- 1989: fallece su compañero Jacques de Bascher.



- 1992-1997: regresa a Chloé para restablecer la imagen de la marca.



- 1998: abre la Galería Lagerfeld, en París.



- 1999: el modisota, que durante 15 años no paga impuestos en Francia, es condenado a pagar 13,3 millones de euros (15,6 millones dólares) al fisco francés.



- 2000: pierde 42 kilos en 13 meses y publica dos años después un libro sobre su régimen.



-2004: es el primer diseñador en crear una colección para el gigante H&M.



- 2008: participa en un anuncio sobre seguridad vial, en el que lleva un chaleco reflejante: "Es amarillo, es feo, no pega con nada pero os puede salvar la vida".



- 2011: relanza la marca Karl Lagerfeld, con la creación de dos nuevas líneas para el gran público, y un sitio web consagrado a su personalidad.

- 2015: expone en la Pinacoteca de París una selección de fotografías realizadas desde 1987.



- Mayo de 2016: desfile de Chanel en Cuba.



- 2019: en enero, no participa en los desfile de Chanel en París, algo inédito. Muere el 19 de febrero.