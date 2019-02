Karl Lagerfeld habría dejado parte de su herencia a su gata Choupette

PARÍS, FRANCIA.-Tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld, icónico diseñador de Chanel, muchos se preguntan quién heredará su enorme fortuna y todo parece indicar que su amada gata Choupette podría quedarse con una buena parte de la herencia.

Según reveló el "Káiser" de la moda, como también era conocido, a la revista Vanidades en una entrevista publicada el 12 de junio de 2018, la gatita tiene un futuro asegurado pues se había encargado de dejar bajo testamento que una parte de su fortuna iría destinada a Choupette si él moría.

"Me río de mí mismo [por el cariño que le tengo], pero eso no cambia nada y es muy agradable. No molesta a nadie ni le hace mal. Hay gente que se ocupa de Choupette cuando no estoy y todo eso. Tiene su propia pequeña fortuna, si algo me sucediera, será una heredera. La persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he cogido nada, está guardado expresamente para ella. Choupette es rica", reveló el director creativo de la casa Chanel.

¿Cómo llegó Choupette a la vida de Karl Lagerfeld?

La gata inicialmente pertenecía a un amigo del diseñador, este le pidió que la cuidara mientras él estaba de viaje, pero cuando regresó Karl decidió quedársela, esto en el año 2011.



Choupette actualmente tiene seis años y es toda una celebridad en Instagram, tiene su propia cuenta con miles de seguidores.

Al año se estima genera ingresos de más de 3 millones de dólares, gracias a su participación en campañas publicitarias.Fue portada de Vogue junto a Linda Evangelista.



Dos personas se ocupan de cuidarla.