Griezmann-Ronaldo, duelo de artilleros en la cumbre en 'Champions'

MADRID, ESPAÑA. -El partido con aires de final entre el Atlético de Madrid y la 'Juve' del miércoles en la ida de octavos de final de la 'Champions' será el escenario del duelo entre dos de los grandes artilleros europeos, el francés Antoine Griezmann y el luso Cristiano Ronaldo.



Atlético y Juventus se enfrentan en el Metropolitano con el objetivo declarado de volver el 1 de junio a este campo para jugar la final de la 'Champions' para lo que ambos miran hacia sus goleadores.



El 'colchonero' Griezmann ya perdió en dos ocasiones el duelo con Ronaldo, tras caer en las finales de la Liga de Campeones de 2016 cuando el luso vestía la camiseta del Real Madrid, y en la final de la Eurocopa de ese mismo año contra Portugal.



Griezmann, de 27 años, confía en que esta eliminatoria sirva para empezar a superar a Cristiano, que a sus 34 años, sigue marcando diferencias.



- Estrella rojiblanca -

Tras rechazar una oferta del Barcelona el verano pasado, Griezmann se ha convertido en la estrella del Atlético y sus goles en los sostenedores del equipo 'colchonero' esta temporada.



"Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros... Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible", dijo el delantero en una entrevista con la página web de la UEFA.



El francés, con sus 18 goles esta temporada, ha marcado un tercio de los 52 que el Atlético lleva en esta campaña y sus últimos nueve tantos los ha realizado en sus últimas once apariciones oficiales.



"Griezmann es un jugador extraordinario que como tal se adapta a todas las necesidades del equipo", dijo el sábado su técnico Diego Simeone, tras su gol, que supuso la victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano en Liga.



De paso, el francés superó a la leyenda rojiblanca Fernando Torres como quinto mejor goleador de la historia del club (130 goles), aunque todavía le falta para alcanzar el récord de los 172 tantos logrados por el desaparecido Luis Aragonés.



"Un honor seguir escribiendo páginas en la historia del Atlético de Madrid y aparecer entre nombres tan legendarios!", aseguró Griezmann.



El miércoles, el francés volverá a enfrentarse al incombustible Cristiano Ronaldo, ahora enfundado en la camiseta de la Juventus, con la que sigue cosechando los goles que echa de menos el Real Madrid.



- Brillante en Italia -

El astro luso lleva ya 19 goles en 24 jornadas de la liga italiana, de la que encabeza la tabla de goleadores, con dos tantos de ventaja sobre el polaco del Milan Krzystof Piatek.



En total, el delantero portugués lleva 21 goles en partidos oficiales esta temporada y 11 asistencias.



Cristiano volverá el miércoles a Madrid siete meses después de su salida del Real Madrid, con cuya camiseta el Atlético fue una de sus principales víctimas, a la que marcó 22 goles en 31 partidos.



Y en la Liga de Campeones, Ronaldo es simplemente el mejor goleador de la historia de la competición con 121 tantos.



Esos números, y el haber sido cuatro veces campeón de Europa en los últimos cinco años con el Real Madrid, es lo que llevó a la 'Juve', finalista de la competición en 2015 y 2017, a pagar 100 millones de euros para hacerse con sus servicios y tratar de alcanzar un trofeo que no ha vuelto a ganar desde 1996.



Cuando Ronaldo salte el miércoles al césped del Metropolitano, muchas miradas rojiblancas estarán puestas en él.



Y es que los aficionados 'colchoneros' no olvidan que el astro luso, vestido entonces de blanco, contribuyó con sus goles a dejarles en dos ocasiones sin la 'Orejona' en las finales de 2014 (4-1 en la prórroga) y de 2016 (5-3 en los penales, tras 1-1).



Está por ver si esta vez Griezmann y compañía podrán pararlo.