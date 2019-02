Temas raciales y constitucionales avalan demanda de tepesianos

La demanda No. 19-cv-731, denominada Bhattaria vs. Nielsen, contiene 39 páginas en las que se evidenciaron situaciones de racismo para cancelar el Estatus de Protección Personal (TPS).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Donaldo Posadas Cáceres, Soraya Betzabé Rodríguez Motiño y Denis Alen Molina Chávez son los tres tepesianos hondureños que junto con sus hijos alzaron la voz en la demanda No. 19-cv-731 Bhattarai vs. Nielsen interpuesta ante la Corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, para pedir la anulación de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

En la demanda, a la que tuvo acceso EL HERALDO, también participan tres familias de Nepal que luchan para que 15,000 de sus connacionales a los que les cancelaron el TPS puedan permanecer en Estados Unidos por más tiempo. Los hondureños amparados a este beneficio son 86,000 connacionales.

“Estoy participando en esta demanda, no solo para mí y mi hija, si no para todos los que se verían perjudicados por la eliminación del TPS de Honduras, forzar a nuestros hijos a elegir entre la vida que tienen aquí o un país que no conocen, es injusto”, comentó a EL HERALDO el hondureño Donaldo Posadas.

En el caso de los hondureños el TPS termina el próximo 5 de enero de 2020 y si no tienen condiciones legales para permanecer en Estados Unidos deberán tomar la decisión entre continuar de manera ilegal en ese país o regresar a Honduras con sus hijos a comenzar desde cero.

Proceso legal

EL HERALDO accedió a la demanda interpuesta por los hondureños, donde en primera instancia se alegó que la determinación que tomó Estados Unidos para cancelar el TPS a Nepal y Honduras recae en un tema racial encabezado por su presidente Donald Trump.

“Durante una reunión en la Casa Blanca para discutir una propuesta legislativa que hubiera otorgado la residencia permanente a personas de ciertos países designados por el TPS, preguntó por qué el acuerdo incluía a personas de ‘países de mier...’ y expresó una preferencia por los inmigrantes de países como Noruega”, destaca la demanda.

La base legal de la contienda está amparada en el caso Ramos vs. Nielsen, presentado en la misma Corte con el que los ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán lograron frenar en octubre del año pasado de manera provisional la cancelación del TPS, obteniendo extensiones automáticas de nueve meses por mientras dure el proceso legal con la opción a realizar apelaciones en el caso de ser derrotados.

Los hondureños y los nepaleses consideran que su caso posee las mismas fallas legales de los ciudadanos de los países anteriores, por lo que deben ser cancelados los procesos.

En la demanda también se dice que existen terminaciones inconstitucionales como el hecho de poner a decidir a los hijos de los tepesianos, quienes son ciudadanos estadounidenses, entre continuar en el país o salir rumbo al país de origen de sus padres. “Actualmente, más de 100,000 personas de Honduras y Nepal tienen TPS.

Muchos de ellos llegaron a este país a una edad temprana y han vivido aquí de manera productiva durante la mayor parte de sus vidas. Tienen hogares, cónyuges, empleos, negocios y amplios lazos sociales con sus comunidades.

Los titulares de TPS también son padres de miles de niños ciudadanos de EE. UU, muchos de los cuales tienen edad escolar”, se argumentó en el caso.

En la demanda presentada también se alegó que la cancelación del TPS recayó en temas políticos ignorando situaciones que se tomaron en consideración en otras ampliaciones como las condiciones actuales que viven los países de donde son originarios los tepesianos.

Se espera que al igual que en el caso Ramos vrs Nielsen los hondureños puedan obtener ampliaciones automáticas que les permitan ganar tiempo ante una posible reforma migratoria integral con la que logren su legalización definitiva.

