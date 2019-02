Eliminarían Copa Confederaciones, peligra Copa Oro y nacería la Supercopa América

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Caballeros fue un placer. La Copa Confederaciones está contando sus últimos días de existencia e incluso la Copa Oro, el máximo torneo de Concacaf, "podría desaparecer" según un anuncio que ha hecho el lunes el presidente de la US Soccer, Carlos Cordeiro.



"La Copa Oro solo está legislada para este año y 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda", dijo. La razón es que FIFA eliminará la Copa Conderaciones y además dará un mundial de 48 selecciones, lo que tendrá que recuadrar el formato de eliminatorias a nivel mundial.



En ese sentido, FIFA quiere implementar más partidos de reclasificación continental para llegar al Mundial en su lugar, que podrían basarse en las ligas de naciones, rankings y eliminatorias.



Sin embargo, no tener un máximo torneo de selecciones en Concacaf podría causar un daño económico para la confederación (lo futbolístico lo salva la Liga de Naciones de Concacaf de alguna forma), por lo que se está en pláticas con Conmebol para jugar una Supercopa América, bajo el mismo formato de la edición Centenario en 2016.



"Ha habido conversaciones en el último año entre Conmebol y Concacaf sobre una especie de Copa América combinada", agregó Cordeiro, "pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto aún".



Beneficios y desventajas

Para Estados Unidos y México sería un retroceso mayúsculo, porque les limitan a Liga Naciones. Sus mayores premios siempre fueron ir a Copa Confederaciones a rozarse con los campeones continentales.



Para el escalón B (Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica y quizá Canadá) se acaban los sueños. Ganar la Copa Oro era quizá la aspiración más grande de visibilidad mundial.



Para el resto de Concacaf puede ser bueno, porque se les abren ventanas para repechajes, Liga de Naciones y al menos repechajes intercontinentales.

La última Copa Confederaciones se estaría jugando en 2021 en Qatar, por Concacaf asistirá el ganador del repechaje que enfrentará Estados Unidos (campeón Copa Oro 2017) y el ganador de la Copa Oro 2019.