Fabián Coito: "Ya estoy viendo todos los juegos de la Liga Nacional" de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito, que el jueves llegará a Honduras para ser presentado por la tarde como nuevo DT de la H, aceptó que ya siente ganas de hacer lo que más le gusta a los técnicos: “Comenzar a trabajar, estar con los futbolistas”.

El adiestrador charrúa, exjugador de Olimpia en el torneo 94-95, confirmó en Canal 5 que por ahora viene solo, ya que su esposa e hijos seguirán con sus actividades.



- ¿Has visto partidos de la Liga Nacional, Fabián?

- Sí, los estoy viendo todos para recoger información y claro que será mejor cuando llegue allá y los vea en vivo.

- Miguel Falero será uno de tus asistentes. ¿Desde cuándo se conocen con él?

- Fue entrenador mío en dos clubes y desde ahí seguimos en contacto, mantuvimos una linda amistad y cada vez que él estaba en Montevideo iba al complejo, miraba las prácticas de las selecciones, charlábamos y su experiencia será importante para mí en el afán de intentar construir una idea de juego propia.



Viejos recuerdos...

Fabián Coito realiza los últimos movimientos en su vida antes de partir hacia Honduras. El miércoles recibirá un reconocimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el jueves volverá a pisar el suelo que conoció en 1994.



“Será lindísimo volver a encontrarnos con esos compañeros con los que compartimos en Olimpia... varios me han mandado mensajes y a partir de ahí hemos mantenido el contacto”, especificó.

- ¿Ya sabés lo que vas a hacer en tus primeros días acá?

- El primer día habrá una presentación y me instalaré en Tegus. A partir del día siguiente vamos a comenzar lo que tenemos planificado: contactarme con los entrenadores y compartir nuestra idea de trabajo con la Comisión de Selecciones, verme con gente amiga que hace días no veo, adelantar algunas situaciones, hay un montón de cosas por hacer no solamente en la cancha.



Más adelante, Jorge Salomón confirmó que la presentación del nuevo cuerpo técnico de la Bicolor será el jueves, pero no quiso referirse al salario que devengará.

“Hay cosas que no se pueden hacer públicas por cuestiones de negociación... situaciones administrativas, legales que se deben cumplir”, dijo el extitular de la Comisión Normalizadora y aspirante a llegar al Comité Ejecutivo de la Fenafuth. El 26 de marzo la H debutará con el mando de Coito ante Ecuador en Estados Unidos.