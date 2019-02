Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, se compara con Yalitza Aparicio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-En los últimos meses Yalitza Aparicio, actriz de la película Roma, se ha vuelto tema de conversación, algunos la atacan como el actor Sergio Goyri quien la llamó "pinche india", mientras que otros se identifican con ella, tal es el caso de Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México.

La joven, que se hizo famosa luego que su padre grabara un vídeo en el que invitaba a todo el mundo al festejo, usó su cuenta de Facebook para felicitar a la oaxaqueña por su nominación a Mejor actriz en los premios Oscar, pero también, aprovechó para compararse con la actriz indígena.

"Quiero felicitar a Yalitza Aparicio, la mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te tocó", comienza diciendo Ibarra en su publicación.

"Nada detiene que luchemos por nuestros sueños. Y también al maestro Alfonso Cuarón por ver el talento que tiene la gente humilde, defender y por creer en ella. Bendiciones siempre", finalizó diciendo la jovencita que actualmente lucha por convertirse en una famosa cantante.