Víctor López, asesor político de Bukele, dice que triunfo en elecciones fue de los salvadoreños

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -La arrolladora victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador no fue solo de él sino también del pueblo salvadoreño, según su asesor de campaña Víctor López.



López, considerado como uno de los mejores asesores políticos de Latinoamérica, conversó con EL HERALDO y contó cuáles fueron los factores que ayudaron para que la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido de Bukele, arrasara el pasado 3 febrero.



¿A qué atribuye el triunfo de GANA en El Salvador?

Yo lo llamaría el triunfo del pueblo salvadoreño, porque no hablamos de un partido político sino de movimiento social y ciudadano del propio pueblo de El Salvador como afirma siempre Nayib.



Nayib se impuso en primera vuelta con más del 53% de los votos. Sumando más votos que Arena y el FMLN juntos y esta histórica victoria pusó fin a 30 años de bipartidismo de los dos principales partidos pasando así por fin la página de la posguerra y convirtiéndose en el presidente más joven.

Víctor estuvo en cada proceso de las elecciones.





¿Qué cambio espera en la sociedad de El Salvador tras este proceso electoral?

Se espera un cambio inmenso. Un tren y un aeropuerto del Pacífico son parte de los grandes proyectos que el nuevo presidente presentó dentro de su plan de Gobierno, denominado “Plan Cuscatlán” pero hay muchos más. Pueden ver el plan completo de 1,075 páginas en www.plancuscatlan.com.



En palabras del propio Nayib Bukele: “Este proyecto además tiene un gran potencial regional, al convertirse a largo plazo en la conexión con otros países de la región centroamericana, aprovechando nuestra ubicación, de esta manera se tendrían conexiones directas a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá entre otros”.



¿Por qué decidió trabajar con Nayib Bukele?

Porque conecté con él desde el minuto uno. Es muy difícil entender por todo lo que ha tenido que pasar Nayib para llegar hasta donde ha llegado. Le han hecho la vida literalmente imposible para que no lograse alcanzar la gran victoria que obtuvo el pasado 3 de febrero.



Como Alcalde de San Salvador anunció en una transmisión vía Facebook Live, el 15 de octubre de 2017, la creación del movimiento Nuevas Ideas, así como, su intención de participar en las elecciones presidenciales del 2019.



De ahí, el 11 de marzo de 2018 se constituye el partido Nuevas Ideas y en un hecho histórico sin precedentes en la política de El Salvador, en tres días, 28, 29 y 30 de abril de 2018, se recolectaron a nivel nacional doscientas mil firmas que respaldan la inscripción del partido Nuevas Ideas en la contienda electoral.



Tras esto hubo un constante bloqueo para la inscripción del partido Nuevas Ideas y el 21 se buscó participar en los comicios presidenciales por el partido Cambio Democrático (CD). Sin embargo, dicho partido fue posteriormente cancelado el 10 julio de 2018 por el Tribunal Superior Electoral tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Por todo ello, finalmente Bukele tuvo que anunciar que competiría por la presidencia de El Salvador con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).



Y no sólo hablamos de impedimentos de carácter legal o institucional sino también por la cantidad de ataques y estrategias amorales y sin ningún tipo de ética, llegando incluso algunas a violar la ley, como las que ha sufrido mi candidato Nayib Bukele por parte de sus principales adversarios.



Personalmente admiro a Nayib porque pudo aguantar cada golpe, cada injuria y cada calumnia y darle la vuelta como el mejor boxeador consiguiendo noquear a sus adversarios cada vez que le lanzaban un ataque.



¿Qué relación tiene con Nayib Bukele?

Para mí el actual Honorable Presidente Electo de la República de El Salvador es mucho más que un candidato al que he asesorado. Nos hemos hecho muy amigos y creo firmemente en su causa, que es la misma que la de todo el pueblo salvadoreño.

De hecho, nunca me había posicionado públicamente con un candidato en medio de una campaña y menos con la peligrosidad que conlleva dicha exposición, pero la situación a la que estaba siendo sometido Nayib era tan sumamente grave que incluso yo tuve que salir públicamente a decir basta y denunciar internacionalmente lo que estaba ocurriendo en medio de la campaña.

Acción que me ha costado alguna que otra crítica dentro de mi sector pero que igualmente lo hubiese vuelto a hacer una y mil veces.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

Mis planes inmediatos son quedarme en El Salvador y apoyar a Nayib y su equipo en todo lo que pueda ser de ayuda durante la etapa de transición hasta su toma de posesión el próximo 1 de junio.