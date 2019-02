Jorge Arturo Reina: Reformas serán un chasco en el RNP si no son integrales

Faustino Ordóñez Baca:

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jorge Arturo Reina García conoce a fondo la problemática del Registro Nacional de las Personas (RNP), porque fue su director hace más de cinco años. Las reformas a su Ley Orgánica deben ir más allá mientras que la Junta Interventora tiene un gran reto por delante. El exfuncionario respondió las preguntas de EL HERALDO.

¿Qué futuro le depara a esta institución que ha sufrido una transformación en su estructura de mando?

La situación del RNP debe verse de manera global porque estamos en un proceso que conduce desde hace diez años a una serie de crisis. Si bien es cierto hay cosas individualmente muy importantes que son sanas para la institución, si no es visto en la globalidad no resuelve el problema principal, que es nuestro deber histórico poder enfrentar con sensatez, con visión holística, viendo todo el bosque, no solo el árbol. En el diálogo tuvimos como 50 consensos que las Naciones Unidas han hecho llegar a varios lados. Las reformas que se han hecho serán más importantes en la medida en que sean integrales.

¿O sea que se ha quedado corto el Congreso con los cambios en el RNP?

Si no damos un paso integral a la solución del problema puede ser un chasco y en ese sentido el riesgo de que se queden como medidas cosméticas es un riesgo que debemos asumir con una gran seriedad.

¿El cambio de estructura de mando en el RNP garantiza que se terminen los problemas tráfico de identidades, de vulnerabilidad al crimen organizado?

Si los funcionarios actúan con ética y con independencia de las presiones políticas para que las cuestiones de tráfico de identidades no obedezcan a asuntos de la política electoral sí, pero si ellos no están en esa disposición, no va a cambiar ese tema.

¿Usted cree que las reformas en el RNP garantizan su despolitización?

Cambiar la estructura de los órganos es importante, pero también es importante la idoneidad de los cargos, no como un bla, bla, bla, sino personas que llenen un perfil de ética, de compromiso con la nación, antes que de compromiso con sus partidos, mucho menos con sus grupos más pequeños. Además, toda la visión del diálogo político en cuanto a las operaciones registrales debe conducir a reformas de la ley del RNP para convertirlo en una institución de seguridad nacional.