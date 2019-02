Usuarios de las redes sociales se burlan de Will Smith por su papel de genio en Aladdin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -Las redes sociales se llenaron de memes y burlas sobre cómo luce el actor Will Smith en su nuevo papel como genio en la película Aladdin.



El tráiler, que fue presentado en los Grammys 2019, muestra al actor con un tono de piel color azul saliendo de la lámpara mágica, hecho que ha causado sorpresa en muchos.



“Cuando tenía 6 años tuve una pesadilla sobre el rey Ramsés por Coraje el perro cobarde”, escribió un usuario de Twitter. “Esa fue la cosa más aterradora de mi vida hasta que vi a Will Smith como el Genio”.



“Will Smith como genio se parece a lo que se vería uno de esos niños de los comerciales de Fruit Gushers de los años 90 si nunca encontraran una cura para su maldición con la fruta”, escribió otro.



“¡¿Por qué Will Smith se ve como un centauro pitufo?! ¡¿Qué tipo de genio es?!”, tuiteó otro.





Esta imagen fue compartida por Smith en su Instagram.