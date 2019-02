Fabián Coito tiene la venia de Chelato Uclés para dirigir la Selección de Fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para José de la Paz Herrera, el nombramiento de Fabián Coito como entrenador de la Selección de Honduras obedece a una sola cosa: a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol (Fenafuth) le conviene más un seleccionador extranjero que un nacional.



“Ellos cumplen con el objetivo de traer a alguien de afuera porque les renta más. Siempre el interés será un extranjero, y entre más cobre, mejor será; esa es la triste realidad”, consideró Chelato Uclés. El primer hombre en llevar a la cinco estrellas a un mundial reconoció que el charrúa tiene lo necesario para ser el nuevo técnico.



“A principio yo fui detractor, pero desde que me di cuenta que él dirigió a la mayor de Uruguay en un partido contra México y que lo ganó (4-1), ya no lo puedo discutir”, admitió. “El desacuerdo lo tenía porque solo dirigió en menores, ahora ya estoy de

acuerdo”, añadió.



Tenemos delanteros

El Maestro analizó que Coito no mostrará un fútbol elegante, sino un orden táctico.



“El entrenador uruguayo es bastante resultadista. No creo que él apueste por un fútbol vistoso, sino que pensará en un orden sobre todo; armarse bien de atrás hacia adelante”, consideró.



Sin embargo, dijo que el sudamericano tendrá las herramientas para que su nuevo equipo sea un poderío ofensivo.



“Nunca en la historia nos sobran tantos delanteros de prestigio como en este momento. Tenemos en Costa Rica, México, Europa y Estados Unidos. La abundancia es excesiva y eso en el fútbol es clave”, argumentó.



El entrenador mencionó que entre los candidatos que tenía la Federación, Coito era el más completo. “Comparando con los otros candidatos que se mencionaban (Alexis Mendoza y Rubén Omar Rumano), él era el más idóneo”, aseveró.



Además, lamentó que la Fenafuth no mire hacia los técnicos locales. “No los toman en cuenta, pero bueno, ojalá y llegue el día que sí”, cerró.