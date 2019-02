Así respondió Yalitza Aparicio a Sergio Goyri, el actor mexicano que la llamó "pinche india"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Yalitza Aparicio, protagonista de la película mexicana "Roma", sigue siendo noticia. Aunque esta vez ya no por su nominación al premio Oscar como Mejor actriz sino por haber sido objeto de comentarios racistas por parte de Sergio Goyri, un reconocido antagónico de telenovelas.



Tras conocer que Goyri la había llamado "pinche india" y menospreció su nominación a los premios de La Academia, Yalitza prefirió no entrar en polémica y muy fiel a su estilo le respondió con altura.



"Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", señaló la actriz a través de sus publicistas.



"Los ofensivos, que me dicen que hay, no los volteó a ver; si ustedes lo hacen, es darle mayor importancia, si lo comparten y los contestan es como ponerse al igual que las personas y hay que respetar las diferentes formas de pensar de cada uno, porque eso es lo que nos hace ser únicos", expresó Yalitza Aparicio, según cita el medio Infobae.



Tras la polémica por los comentarios racistas, el actor optó por disculparse a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. Goyri no descartó ofrecer una disculpa personal a la famosa actriz.



"No creo que le interese a ella, porque de verdad no hubo ningún dolo de mi parte, es un comentario que se hace, es como si hubiera dicho 'el pinche chino', 'el pinche trenzudo'… así hablamos los hombres", finalizó diciendo.

Mientras tanto, en redes sociales han criticado las palabtras del actor, a quien le han llovido los memes.

