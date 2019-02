Policía detiene a dos sospechosos en caso del actor Smollett  

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS. -La investigación sobre el supuesto ataque anti-gay y racista contra el actor de "Empire" Jussie Smollett tomó otro giro el viernes cuando la policía de Chicago dijo que dos hombres que habían sido interrogados por el incidente fueron arrestados bajo sospecha de haber cometido un delito.



La policía no dijo qué delito podrían haber cometido, y no han sido acusados formalmente, pero el vocero Anthony Guglielmi dijo que la policía los considera sospechosos por el ataque.



Los dos hombres, que la policía ha identificado únicamente como hermanos nigerianos, fueron encontrados en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago el miércoles y arrestados después de regresar de Nigeria cuando la policía supo que uno de los dos trabajaba en "Empire", de acuerdo con Guglielmi. El vocero agregó que desconocía cuál era su empleo en la serie dramática.



El vocero confirmó que las autoridades hicieron una inspección en el apartamento de Chicago donde vivían, pero no tenía ninguna información exacta sobre lo que encontró la policía.



Los comentarios de Guglielmi surgieron tras 24 horas en las que circularon reportes de medios locales que señalaban que el ataque era falso. La policía dijo que esos reportes no están confirmados. Los productores de la serie también negaron reportes en los medios sobre que el personaje de Smollett, Jamal Lyon, sería retirado del programa, calificando la idea como “ridícula”.



Guglielmi reiteró el viernes que “no hay evidencia para afirmar que esto es un engaño” y que Smollett "sigue siendo tratado por la policía como víctima, no como sospechoso”.



Smollett, quien es negro y abiertamente gay, dijo a ABC News en una entrevista que se transmitió el jueves que los hombres que la policía detuvo el miércoles fueron quienes le dijeron insultos homófobos y racistas, lo golpearon y le arrojaron una sustancia no determinada, además de ponerle una soga alrededor del cuello antes de irse corriendo. Smollett ha dicho que lo atacaron cuando iba saliendo de un restaurante Subway en el centro de Chicago.



Guglielmi dijo que la policía no ha encontrado ningún video de cámaras de seguridad del momento del ataque, aunque siguen buscando esa evidencia. Agregó que la policía también se ha puesto en contacto con varias tiendas con la esperanza de determinar quién compró la soga que le pusieron en el cuello a Smollett.



El cantante y actor dijo que los atacantes le gritaron “este es un país MAGA” en referencia al slogan del presidente Donald Trump "Make America Great Again". Smollett dijo a ABC News que los reportes que señalaban que sus atacantes llevaban gorras de "MAGA" no eran correctos.



“No necesitaba agregar nada así”, dijo. “No necesito gorras de MAGA como la cereza del pastel racista”.



Smollett dijo que no quería llamar a la policía al principio, pero que su amigo y director creativo Frank Gatson llamó a su nombre. Smollett dijo que no se retiró la soga del cuello antes de que llegara la policía “porque quería que vieran”.



Agregó que en un principio no quería entregarle a la policía su celular porque el aparato contiene información privada y números telefónicos.



Smollett dio después a los policías registros telefónicos muy censurados que según la policía son insuficientes para una investigación penal.