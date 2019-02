Un Clásico por el invicto y el liderato

Deportes

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La única opción que tiene Motagua para volver al primer lugar de la tabla es vencer al Marathón en su casa.

Los Azules necesitan recuperar la memoria y superar a los Verdes o de lo contrario comenzarán a caer en la clasificación. La misión parece suicida porque los Verdes no pierden en su sede desde hace 26 juegos.

“Sabemos lo que es enfrentar a Marathón, de hecho tienen muchos partidos sin perder como locales. Pero el último resultado que obtuvimos ahí fue positivo. Vamos tranquilos con la mentalidad de ganar”, afirmó Diego Vazquez, quien estaba optimista antes de emprender el viaje a SPS.

Para presumir

Los números del Motagua de Diego en el Yankel son aceptables: en siete juegos en la casa verdolaga ha cosechado dos triunfos, dos empates y tres derrotas. El Ciclón fue el último que derrotó al Verde en SPS.

“Somos el único equipo que le ganó a Marathón en el Estadio Yankel Rosenthal, pero no es que tengamos la fórmula. Ellos manejan muy bien su terreno, sin embargo Motagua también juega bien”.

EL Verde luce fortalecido ante un Azul que no contará con Héctor Castellanos y Walter Martínez por expulsión.

“Castellanos y Walter Martínez por expulsión. Ellos tienen dos bajas importantes el hecho de Martínez y también Castellanos, uno es titular y Colocho cuando enfrenta un equipo grande siempre trata de hacer lo mejor, pero sigue siendo un equipo fuerte”, señaló Héctor Vargas, el timonel de los Esmeraldas.

Vargas no está del todo contento con el trabajo de su defensa y espera no dejarle ninguna libertad al Ciclón. “Tenemos que corregir errores y contra Motagua no podemos dar esas ventajas. Estamos en los primeros lugares haciendo una campaña interesante”, cerró.