La emergencia fronteriza de Trump tiene muchas batallas legales por delante

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Se espera que la declaración de emergencia nacional anunciada este viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para construir un muro fronterizo provoque desafíos legales que podrían convertirse en una prueba histórica del equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso.



Los expertos legales dijeron que era "sin precedentes" que un presidente usara sus poderes de emergencia para superar la negativa del Congreso a financiar sus deseos, en este caso un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para mantener alejados a los inmigrantes ilegales.



También cuestionaron la clasificación de Trump de la cuestión de la inmigración como una emergencia nacional y su uso de fondos militares para un proyecto no militar.



"No aceptaremos este abuso de poder y lucharemos con cada herramienta legal a nuestra disposición", dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, la primera en anunciar un desafío.



"Declarar una emergencia nacional sin una causa legítima podría crear una crisis constitucional", añadió.



Trump dijo que esperaba una pelea legal, pero predijo que él se impondría. "Tendremos una emergencia nacional y luego seremos demandados", dijo el presidente este viernes. "Entonces terminaremos en la Corte Suprema, y con suerte tendremos un trato justo y ganaremos en la Corte Suprema".



- Peligroso precedente -

Trump hizo la declaración basándose en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, después de que el Congreso se negara a asignar en un proyecto de ley de gastos los 5,700 millones de dólares que había solicitado para levantar el muro en la frontera entre su país y México.



La Casa Blanca dice que la orden de emergencia le permite extraer alrededor de 6,600 millones de otras fuentes, en su mayoría fondos ya asignados en el Presupuesto del Departamento de Defensa.



Los demócratas acusaron al presidente de una toma de poder inconstitucional. "Las acciones del presidente violan claramente el poder exclusivo de la bolsa del Congreso", dijeron Nancy Pelosi y Chuck Schumer, líderes demócratas en el Congreso, en una declaración conjunta.



Se trata de un movimiento que sienta un precedente, dijo la profesora de Derecho de la Universidad Americana, Jennifer Daskal, que agregó que la Ley de Emergencias Nacionales "nunca se usó de esa manera, por una buena razón".



Los críticos de la medida advierten que abre la puerta para que otros presidentes hagan un llamado a la legislación cada vez que no logren llegar al Congreso. Un presidente demócrata frustrado podría algún día invocar el acto para obtener fondos para combatir las "emergencias" en curso del cambio climático y la proliferación de armas.



La presidencia desestimó este argumento. "Esto en realidad crea cero precedentes. Esta es una autoridad ya dada al presidente en la ley", dijo el jefe de personal de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. "No es como si al no obtener lo que quería, estuviera agitando una varita mágica y tomando un montón de dinero".



- ¿Una emergencia real? -

Cualquier batalla legal se centrará en la definición de "emergencia".



La ley de emergencias "no establece limitaciones explícitas sobre lo que constituye y no constituye una emergencia nacional", dijo Daskal a la AFP.



Las emergencias anteriores utilizadas para invocar el acto han sido amenazas inmediatas, como los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el brote de gripe porcina de 2009.



Trump dijo que la emergencia ahora es el flujo de drogas y criminales violentos a través de la frontera.



En abstracto, parece estar en su derecho.



Sin embargo, dijo Bobby Chesney, decano asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, "los litigios no serán abstractos".



"El problema de los pretextos cobra mucha importancia aquí", dijo en un comentario en Twitter.



Se refería al problema de que Trump pudiera vender el asunto del muro fronterizo como una emergencia después de pasar dos años en una batalla política perdida para obtener fondos para levantarlo.



El mismo Trump pareció socavar su argumento al anunciar la emergencia el viernes.



"No necesitaba hacer esto, pero preferiría hacerlo mucho más rápido", dijo.



- Tierra, cuestiones militares -

Daskal espera que los terratenientes fronterizos también demanden para proteger sus derechos de propiedad.



"Gran parte de la tierra en cuestión no es federal, es tierra privada", dijo.



Chesney señala un desafío sobre el uso de fondos militares. Las reglas del Departamento de Defensa dicen que, aunque se desvíen, los fondos de construcción deben ser para un proyecto que "requiera el uso de las fuerzas armadas".



El muro, sin embargo, ha sido pensado desde el principio como un proyecto civil.



"Ese es el punto principal de la vulnerabilidad de los litigios", dijo Chesney.